به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته حرفه‌آموزی سمنان به میزبانی فرمانداری این شهر بابیان اینکه بیشترین بیکاران جامعه را افراد دانشگاهی فاقد مهارت شامل می‌شود، ابراز داشت: ۲۸ هزار دانشجو نیازمند مهارت در این شهر تحصیل می‌کنند که این نیاز روز می طلبد تا با ارائه راهکارهایی قشر جوان را به‌سوی کسب مهارت سوق دهیم.

وی بابیان اینکه باید بر تقویت و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی به‌ویژه در قشر جوان بیش از پیش تاکید کرد، افزود: امروز دیگر نمی توان با شغل دولتی جوان ها را مشغول به کارکرد و باید با مهارت‌آموزی زمینه ایجاد اشتغال را در جامعه فراهم کرد.

فرماندار سمنان بابیان اینکه توجه به ایجاد اشتغال از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه ضروری است، ابراز داشت: مهارت‌آموزی همواره مورد تاکید مقامات کشور از جمله رئیس جمهور نیز بوده است و باید با تمرکز بر مهارت‌آموزی بهره وری افراد را ارتقا و بین نظام آموزشی و بازار تناسب ایجاد کنیم.

دانایی ضمن بیان اینکه با تعامل دستگاه‌های اجرایی می‌توان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در جامعه و سطح شهر نهادینه کنیم، تصریح کرد: با توجه به دانشگاهی بودن سمنان و ضرورت اشتغال جوان‌ها برنامه‌ریزی شود تا سند مهارت‌آموزی این شهر تا پایان سال تدوین و در اختیار نهادهای اجرایی استان قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه طی سنوات اخیر توجه به مهارت‌آموزی در راس امور قرارگرفته و آموزش‌های مهارتی به دانش آموزان و دانشجویان ارائه می‌شود که توسعه این آموزش‌های مهارتی در نهایت توسعه زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند.