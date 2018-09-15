نامه حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی به ذاکرین امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز، در نامه ای به ذاکرین امام حسین(ع) در سراسر کشور، به اهمیت و توجه اقامه نماز اول وقت اشاره کرد.
متن نامه بدین شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نامهای به ذاکرین امام حسین (عَلیهالسّلام) در سراسر کشور
ذاکرالحسین(عَلیهالسّلام)
سلام علیکم:
اگر قرآن در آغاز بزرگ ترین سوره خود (بقره) میفرماید: “الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ” و همچنین در کوچک ترین سوره خود (کوثر) از نماز سخن به میان می آورد، امام حسین (عَلیهالسّلام) در کربلا آن را اقامه می نمود “اَشهَدُ اَنَّکَ قَد اَقَمتَ الصَّلاهَ “.
اگر قرآن می فرماید: “وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ”، امام حسین (عَلیهالسّلام) نماز ظهر عاشورا را با جماعت آن هم در برابر صفوف دشمن برگزار می کند.
اگر قرآن نحوه اقامه نماز در میدان جنگ رابه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آموزش می دهد “وَ إِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاهَ فَلْتَقُمْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ”، امام حسین (عَلیهالسّلام) در میدان جنگ نماز را اقامه می فرماید.
اگر قرآن، نماز را به عنوان یک منبع انرژی زای غیبی معرفی و مؤمنان را امر به استعانت از آن معرفی می فرماید: “اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَهِ “، امام حسین (عَلیهالسّلام) نیز در بحبوحه جنگ و مشکلات آن، از نماز استعانت می جوید.
اگر قرآن اقامه نماز را در اول وقت سفارش می فرماید “أَقِمِ الصَّلاَهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ”، امام حسین (عَلیهالسّلام) نماز ظهر عاشورا را در اول وقت اقامه فرمودند.
اگر حضرت مسیح (عَلیهالسّلام) تا زمانی که نفس دارند، مأمور به اقامه نماز شده اند: “وَ أَوْصَانِی بِالصَّلَاهِ وَالزَّکَاهِ مَا دُمْتُ حَیًّا”، امام حسین (عَلیهالسّلام) نیز تا آخرین لحظه همراه نماز است.
اگر قرآن از کسانی که تجارت، آنها را از نماز غافل نمی سازد، ستایش می کند “رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاهِ “ ، درباره امام حسین (عَلیهالسّلام) چه باید گفت که حتی حفظ جان هم او را از نماز غافل نساخت.
امام حسین (عَلیهالسّلام) نه تنها خود نماز خواند، بلکه نمازهای نمازگزاران را نماز کرد “در حدیث میخوانیم سه چیز موجب قبولی نماز است: حضور قلب، نماز نافله و تربت سید الشهداء”.
نماز باید در جامعه و علنی اقامه شود “أَقِیمُوا الصَّلَاهَ “. امام حسین (عَلیهالسّلام) با آنکه می توانست در خیمه نماز بخواند و با اینکه نمازش شکسته بود، در مقابل جمعیت نماز بپا داشت.
هنگام اقامه نماز در ظهر عاشورا، حدود۳۰ تیر به سوی حضرت رها شد یعنی در برابر هر کلمه از حمد و رکوع و سجده، تقریباً یک تیر به سوی امام پرتاب شد.
به راستی نماز چیست که عصر تاسوعا هنگامی که به سیدالشهداء (عَلیهالسّلام) اعلام حمله می شود، حضرت طی چند نوبت گفتگو جنگ را یک روز به تأخیر می اندازد و می فرمایند “إِنّی أَحِبُّ الصَّلاهَ “، من نماز را دوست دارم. بسیاری از ما نماز می خوانیم ولی چقدر نماز را دوست داریم؟
امام حسین (عَلیهالسّلام) حاضر می شود تا بدن مبارکشان سوراخ سوراخ شود ولی ارزش نماز شکسته نشود. سر مقدس سیدالشهداء (عَلیهالسّلام) بر روی نی قرآن می خواند، یعنی سر از بدن جدا می شود ولی سر و دل از قرآن جدا نمی شود.
برادر عزیز! عزاداری نشان دادن الگو به همه اقشار است. در مراسم عزاداری فضیلت ها را نقل کنید. به مردم بگویید ظهر عاشورا هر کجا هستند به یاد امام حسین (عَلیهالسّلام) و آخرین نماز کربلای او، با حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) که این روزها عزادار جدشان امام حسین (عَلیهالسّلام) هستند، نماز ظهر عاشورا را باشکوه و با اخلاص بپا دارند و خود شما نیز به آن عمل کنید.
التماس دعا
محسن قرائتی
رئیس ستاد اقامه نماز
محرم ۱۴۴۰ه.ق
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