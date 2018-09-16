شرایط استقلال برای دیدار برگشت برابر السد/ احتمال صعود کم است

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار روز دوشنبه استقلال برابر السد قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: استقلال شرایط سختی دارد اما نتیجه این دیدار بسیار حائز اهمیت است. البته هیچ چیز غیر ممکن نیست و اگر آبی پوشان بتوانند بازی خوب و منطقی ای از خود ارائه دهند مطمئنا می توانند به دور بعد صعود کنند.

وی تاکید کرد: کادر فنی باید انگیزه و آمادگی ذهنی به بازیکنانش بدهد تا بتوانند مقابل السد یک بازی پرقدرت را به نمایش گذاشته و السد را در قطر شکست دهند. اگر چه کار بسیار سختی در پیش روی آبی پوشان است اما همیشه استقلال خارج از خانه نمایش قابل قبولی داشته و امیدوارم بتواند در این دیدار به پیروزی دست پیدا کند.

سرمربی شاهین بوشهر در ادامه گفت: استقلال نیاز به برد دارد و نباید اگر یک برد دریافت کرد بازی را رها کرده و فکر کند همه چیز برای آنها تمام شده است. فوتبال ۹۰ دقیقه است و حتی بارها شاهد بوده ایم که در دقایق پایانی بازی اتفاقات زیادی رخ داده است و یک تیم بازنده توانسته پیروز میدان باشد.

وی در خصوص صحبت های شفر مبنی بر اینکه می خواهد در این دیدار تغییرات اساسی ایجاد کند، گفت: باید ببینیم چه فکری در سرشفر است. او هر روز با تیم تمرین می کند. شناخت کافی از بازیکنان دارد و فکر می کنم از کسانی استفاده خواهد کرد که انگیزه بالایی دارند و پرانرژی برای این بازی حساس هستند.

فکری در خصوص تشکیل کمیته فنی استقلال هم گفت: امیدوارم فقط در حد دورهم نشستن نباشد زیرا این روش هیچ فایده ای برای استقلال نخواهد داشت. البته کسانی که در این کمیته هستند از بزرگان و دلسوزان استقلال به حساب می آیند و سالها برای تیم تلاش کرده اند. مظلومی، بهتاش فریبا، مجید نامجومطلق و سایر نفرات کمیته فنی همه از تجربه بالایی برخوردارند و می توانند با جلساتی که با سرمربی استقلال می گذارند نکات فنی و نقاط ضعف و قوت تیم را به او گوشزد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که «چقدر احتمال می دهید استقلال به دور بعد صعود کند؟»، ادامه داد: صادقانه باید بپذیریم با توجه به شرایطی که در بازی رفت اتفاق افتاده، احتمال صعود استقلال به دور بعد بسیار کم است اما امیدوارم بازیکنان السد دچار غروری کاذب شوند و همین مسئله بتواند به استقلال کمک کند.

سرمربی شاهین بوشهر در خصوص وضعیت شاهین هم گفت: در مجموع شرایط خوبی داریم اما مشکلاتی در بیرون و داخل مجموعه است که امیدوارم هر چه زودتر برطرف شود. این مشکلات در خود باشگاه نیست اما امیدوارم مسئولین استانی حمایت بیشتری از تیم کنند تا بتوانیم نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

فکری در خصوص عملکرد داوران لیگ یک هم گفت: متاسفانه یکی از دلایلی که ما در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب نکردیم اشتباهات داوری بوده که به ضرر ما صورت گرفته و ما از این اشتباهات امتیازاتی را از دست داده ایم که بعدها می توانست به کمک ما بیاید اما حالا باید بیشتر تلاش کنیم تا امتیازات از دست رفته را جبران و خود را به بالای جدول برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اشتباهات در تمام سطوح تاثیرخواهد گذاشت و باشگاه را متشنج می کند و کار را برای سرمربی، مدیرعامل وبازیکنان سخت تر می کند. من تنها آرزو دارم که دیگر شاهد این اشتباهات نباشیم تا هم در آرامش کامل کارمان را انجام دهیم و هم به آنچه که می خواهیم دست پیدا کنیم.