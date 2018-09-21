شکوه عزاداری حسینی در مسجد کوی شنبدی بندر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد سید الشهدای کوی شنبدی بوشهر در منتهی الیه شرق شبه‌جزیره بوشهر واقع شده است که در جنوب شرقی آن گمرک و در شرق قدمگاه موسوم به عباسعلی قرار دارد.

قدمت این مسجد به پیش از دوره قاجار برمی‌گردد. بر اساس روایت‌های شفاهی و گفته‌های اهالی کوی شنبدی، شخصی به نام «شنبه ‌بن صالح آل عصفور» که فردی شیعه عرب و اهل کشور مصر بوده است، با خانواده‌اش راهی ایران و در نهایت بندر بوشهر می‌شود و در همین محله کنونی یعنی کوی شنبدی اقامت می‌کند.

شنبه آل عصفور به کمک اهالی محل و با هزینه خود مسجد کوچکی بنا می‌کند و بعدها محل هم به اسم وی «شنبدی» نام‌گذاری می‌شود.

سدید السلطنه کبابی بندرعباسی در کتاب خود از مسجد در این محله نام برده است.

محله شنبدی از قدیمی‌ترین محلات ناحیه مرکزی بوشهر به شمار می‌رود. سال‌های بعد یعنی در سال‌های ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ هجری شمسی در زمان مرحوم سید محمدرضا کازرونی زمین‌های بیشتری در اطراف مسجد خریداری می‌شود و این مکان بزرگتر شده و به شکل امروزی درمی‌آید و چون مسجد توسط وی نوسازی شده بود، از آن زمان به «مسجد نو» معروف می‌شود.

نام مسجد پس از انقلاب به سیدالشهداء(ع) تغییر یافته است. این مسجد بارها در سال‌های ۱۳۱۷، ۱۳۲۵، ۱۳۳۲، ۱۳۴۱ و ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ و سال ۱۳۸۹ مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

در مورد صحن یا برهه این مسجد گفته می‌شود که در گذشته شخصی روحانی به نام رئوف زمینی را وقف مسجد می‌کند که تاکنون به‌عنوان محلی برای برگزاری مراسم سینه‌زنی و عزارداری سنتی استفاده می‌شود.

شبستان این مسجد از نظر بافت و زیبایی در نوع خود کم‌نظیر است.

برگزاری مراسم عزاداری حسینی یکی از جلوه‌های بی نظیر در این مسجد است که هر ساله در ایام محرم و صفر مردم این محله و همچنین افرادی از دیگر محلات در این مسجد گرد هم جمع شده و به عزاداری می‌پردازند.

از جمله برنامه‌های عزادارای در این مسجد می‌توان به سینه‌زنی سنتی بوشهری، زنجیرزنی، روضه‌خوانی، پامنبری ( ذکر)، سنج و دمام، حجله قاسم، شام غریبان و پخت آش اشاره کرد.

از بانیان این مسجد از گذشته تاکنون می‌توان به بانی مسجد سید امیر امامزاده‌ای، آمیرزاده، کل محمد ابراهیم جفتک، شمسایی، حاج اسماعیل شکیبازاده، حاج ماشالله شریفیان و سعید خرمایی پور اشاره کرد.

حاج ماشاله شریفیان، حاج رحمن مظلوم زاده و حاج ماشاله مجد از پیرغلامان این مسجد بوده‌اند که نقش مهمی در زمینه برگزاری مراسم بر عهده دارند.

از جمله ذاکران این مسجد نیز سید مهدی ترک و جعفر آهنگر بوده‌اند و اکنون حاج ماشاله مجد ذاکر این مسجد است.

روضه‌خوانی یکی از برنامه‌های مهم در مسجد کوی شنبدی بوشهر است که از جمله روضه‌خوانان می‌توان به شاه مرتضی، مهرکن و یاحسینی اشاره کرد.

نوحه خوان‌های مسجد نیز ناخدا عباس دریانورد، محمد شریفیان، مهیمنیان، علی دشتی نجار، باقر آرامی، امیر کردی‌زاده، ابولقاسم بنکول، داریوش ماهینی و محمد علی کشتکار بوده‌اند و اکنون امیر گوهرشناس در این مسجد نوجه‌خوانی می‌کند.

سعید خرمایی‌پور مسئول هیئت عزاداری کوی شنبدی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم در ایام محرم و صفر با شور و اشتیاق بالایی در مراسم سینه‌زنی و دیگر برنامه‌های عزاداری حضور می‌یابند.

وی این میزان حضور مردم در مراسم سینه‌زنی و عزاداری را بیانگر عشق و ارادت بالای آنان به امام حسین(ع) دانست و اضافه کرد: مسجد کوی شنبدی بوشهر یکی از مساجد قدیمی شهر بوشهر است که مراسم عزادارای آن نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

خرمایی‌پور با اشاره به مشارکت مردم در برگزاری مراسم عزادارای حسینی خاطرنشان کرد: مردمی بودن برنامه‌ها و برگزاری برنامه با محوریت مردم باعث ماندگاری و جاودانگی مراسم عزای حسینی شده است.