جانشین ماتیس شخصی ایران هراس و نومحافظه کار خواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی پور: «استفن لندمن» نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر احتمالی «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا گفت: در حال حاضر رژیم ترامپ خطرناک ترین زمان در تاریخ آمریکا را سپری می کند. جایگزینی ماتیس با شخصی بیشتر افراطی میخی دیگر را بر تابوت صلح و ثبات جهان فرو خواهد برد.

وی افزود: ماتیس احتمالا توسط شخصی بیشتر نظامی – شبیه پمپئو و بولتون که به ترتیب جایگزین تیلرسون در وزارت امور خارجه و مک مستر به عنوان مشاور امنیت ملی شدند، جایگزین می شود. بر اساس گزارش هفته گذشته واشنگتن پست گمانه زنی ها در مورد اخراج نهانی متیس پس از اینکه گفته می شود وی گفته است: او (ترامپ) شبیه یک دانش آموز کلاس پنجم یا ششم درک می کند و عمل می کند» - سخنرانی که وی آن را تکذیب کرد، تشدید شده است.

لندمن در ادامه یادآور شد: رکس تیلرسون نیز ترامپ را «ابله و سبک ‌مغز» نامید و ممکن است نظامی نبودن او منجر به اخراجش در ماه مارس شده باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: پیش از خروج ترامپ از برجام، ماتیس با خروج امریکا از این معاهده بین المللی مخالفت کرد و به اعضای کمیته خدمات مسلح مجلس سنا گفت: مفاد برجام نظارت قوی بر برنامه هسته ای ایران را تضمین می کند. تیلرسون و مک مستر نیز از برجام حمایت کردند و شبه نظامیان افراطی جایگزین آنها شدند.

لندمن افزود: ماتیس نگران کشاندن روسیه و ایران به یک درگیری عمیق تر با ایالات متحده در کشوری که نیروهای این سه کشور بر روی زمین حضور دارند، است.

وی افزود: ماتیس جایی نیز از اسراییل انتقاد کرده بود و گفته بود که آمریکا برای پشتیبانی یکجانبه از اسرائیل هزینه می کند در حالیکه این موضوع آمریکا را از کشورهای معتدل عرب دور می کند. جایگزین های احتمالی وی «جک کین» ژنرال بازنشسته ایران هراس، سناتور «تام کاتن» یا «لیندسی گراهام» بوده که هر سه تن از افراط گرایان بدنام نئوکان هستند.

لندمن در ادامه تأکید کرد: البته ترامپ هنوز در خصوص برکناری ماتیس موضوع گیری نکرده است و زمانی که خبرنگاران در مورد وضعیت ماتیس از او سوال کردند پاسخ داد: او اینجا خواهد ماند، ما با او بسیار خوشحال هستیم. ما در حال کسب پیروزی هایی هستیم که مردم حتی نمی دانند.

نظریه پرداز امریکایی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر رژیم ترامپ خطرناک ترین زمان در تاریخ آمریکا را سپری می کند. جایگزینی ماتیس با شخصی بیشتر افراطی میخی دیگر را در تابوت صلح و ثبات جهان فرو خواهد برد.