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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به چند شهرک

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به چند شهرک

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، چند شهرک را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش اشغالگر ظهر امروز پنج شنبه شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رسانه های محلی هم از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در شهر صور در جنوب لبنان خبر دادند.

این رسانه ها همچنین تصاویری از لحظه بمباران شهرک القنطره در جنوب لبنان منتشر کردند.

برخی منابع نیز از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر کفرشوبا از سوی نظامیان صهیونیست خبر داده اند.

این تحولات در حالی است که یک مقام امنیتی لبنان اعلام کرد که ارتش این کشور یک شهروند لبنانی را که در بازداشت نظامیان اسرائیلی بود؛ از طریق صلیب سرخ تحویل گرفته است.

کد مطلب 6936484

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