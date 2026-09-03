  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

اجرای ۸۹ پروژه آموزشی در استان اصفهان

اجرای ۸۹ پروژه آموزشی در استان اصفهان

کاشان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: در قالب گام دوم «نهضت عدالت در فضاهای آموزشی»، ۸۹ پروژه آموزشی در استان اصفهان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه آیین افتتاحیه سالن ورزشی مجموعه آموزشی پرفسور عدالت اظهار کرد: در گام نخست طرح نوسازی و بهسازی مدار استان اصفهان، ۱۰۵ پروژه آموزشی در سطح استان تکمیل و تحویل دانش‌آموزان شد و در گام دوم نیز ۸۹ پروژه با هدف توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبودهای موجود تعریف شده است.

وی با اشاره به نقش خیران مدرسه‌ساز ابراز کرد: خیران همواره همراه مجموعه نوسازی مدارس بوده‌اند و در شرایط دشوار اخیر نیز این همراهی ادامه داشته است. در سطح استان حدود ۸۶ تفاهم‌نامه با خیران به امضا رسیده که حاصل آن ایجاد و تکمیل نزدیک به هزار کلاس درس بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع پروژه‌های تعریف‌شده در این مرحله، حدود ۵۵۰ کلاس درس در نظر گرفته شده و اعتبارات قابل توجهی برای اجرای آن‌ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و محدودیت‌های مالی بر روند اجرای پروژه‌ها گفت: اگرچه تخصیص اعتبارات در برخی ردیف‌ها به‌صورت کامل انجام شده، اما در عمل تنها حدود ۶۰ درصد منابع نقدی از خزانه دریافت شده است و همین مسئله موجب شده بخشی از پروژه‌ها با کندی مواجه شوند.

فتحی تأکید کرد: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، اجرای پروژه‌های عمرانی را دشوار کرده است، اما مجموعه نوسازی مدارس تلاش می‌کند با وجود این محدودیت‌ها، روند ساخت و تکمیل مدارس را متوقف نکند تا دانش‌آموزان در سال تحصیلی آینده از فضاهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.

وی درباره سالن‌های ورزشی نیز گفت: در استان اصفهان چند پروژه سالن ورزشی مشابه در دست اجراست که عملیات آن‌ها از سال گذشته آغاز شده بود، اما به دلیل شرایط پیش‌آمده و محدودیت‌های مالی، تکمیل برخی از آن‌ها به سال مالی ۱۴۰۵ موکول شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان خاطرنشان کرد: با ورود به سال مالی ۱۴۰۵، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات دولتی و مشارکت خیران، این پروژه‌ها را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از خیران مدرسه‌ساز گفت: هدف همه ما این است که دانش‌آموزان از امکانات مناسب آموزشی و ورزشی برخوردار باشند و تلاش می‌کنیم در سال ۱۴۰۵ شرمنده دانش‌آموزان و خیرانی که برای ساخت این فضاها سرمایه‌گذاری و همراهی کرده‌اند، نشویم.

کد مطلب 6936469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها