اجرای ۸۹ پروژه آموزشی در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه سالن ورزشی مجموعه آموزشی پرفسور عدالت اظهار کرد: در گام نخست طرح نوسازی و بهسازی مدار استان اصفهان، ۱۰۵ پروژه آموزشی در سطح استان تکمیل و تحویل دانشآموزان شد و در گام دوم نیز ۸۹ پروژه با هدف توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبودهای موجود تعریف شده است.
وی با اشاره به نقش خیران مدرسهساز ابراز کرد: خیران همواره همراه مجموعه نوسازی مدارس بودهاند و در شرایط دشوار اخیر نیز این همراهی ادامه داشته است. در سطح استان حدود ۸۶ تفاهمنامه با خیران به امضا رسیده که حاصل آن ایجاد و تکمیل نزدیک به هزار کلاس درس بوده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع پروژههای تعریفشده در این مرحله، حدود ۵۵۰ کلاس درس در نظر گرفته شده و اعتبارات قابل توجهی برای اجرای آنها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و محدودیتهای مالی بر روند اجرای پروژهها گفت: اگرچه تخصیص اعتبارات در برخی ردیفها بهصورت کامل انجام شده، اما در عمل تنها حدود ۶۰ درصد منابع نقدی از خزانه دریافت شده است و همین مسئله موجب شده بخشی از پروژهها با کندی مواجه شوند.
فتحی تأکید کرد: شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، اجرای پروژههای عمرانی را دشوار کرده است، اما مجموعه نوسازی مدارس تلاش میکند با وجود این محدودیتها، روند ساخت و تکمیل مدارس را متوقف نکند تا دانشآموزان در سال تحصیلی آینده از فضاهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.
وی درباره سالنهای ورزشی نیز گفت: در استان اصفهان چند پروژه سالن ورزشی مشابه در دست اجراست که عملیات آنها از سال گذشته آغاز شده بود، اما به دلیل شرایط پیشآمده و محدودیتهای مالی، تکمیل برخی از آنها به سال مالی ۱۴۰۵ موکول شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان خاطرنشان کرد: با ورود به سال مالی ۱۴۰۵، تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت اعتبارات دولتی و مشارکت خیران، این پروژهها را تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از خیران مدرسهساز گفت: هدف همه ما این است که دانشآموزان از امکانات مناسب آموزشی و ورزشی برخوردار باشند و تلاش میکنیم در سال ۱۴۰۵ شرمنده دانشآموزان و خیرانی که برای ساخت این فضاها سرمایهگذاری و همراهی کردهاند، نشویم.
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