خبرگزاری مهر، گروه استانها - اسلام آذرمی گیگلو: استان اردبیل با تولید سالانه بیش از ۷۵۰ هزار تن سیبزمینی، جایگاهی استراتژیک در تأمین این محصول راهبردی کشور دارد؛ با این حال، کشاورزان این خطه این روزها دستبهگریبان معضلاتی همچون نبود بازار فروش، افزایش هزینههای تولید و تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی هستند؛ موضوعی که پایداری این صنعت مهم را با تهدید جدی مواجه کرده است. این در حالی است که کیفیت محصول امسال به گفته کشاورزان و کارشناسان، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
کشاورز: هزینهها بالا رفت، قیمتها پایین ماند
رضا کریمی، سیبزمینیکار ۵۵ ساله اهل دشت اردبیل که بیش از سه دهه تجربه کشت این محصول را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت امسال را با وجود کیفیت خوب محصول، از حیث اقتصادی نامناسب توصیف کرد و اظهار کرد: امسال محصول بسیار مرغوبی داریم، غدهها درشت و یکدست هستند و کیفیت نگهداری آنها نیز بسیار بالاست. اما متأسفانه هزینههای تولید سر به فلک کشیده و قیمت فروش به هیچوجه پاسخگوی این هزینهها نیست.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت نهادهها، افزود: قیمت بذر، کود، سم و مزد کارگر نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. از سوی دیگر، کرایه زمین و هزینههای حملونقل نیز افزایش یافته و عملاً سود چندانی برای کشاورز باقی نمیماند. ما با کیفیتترین محصول را روانه بازار میکنیم، اما به دلیل نبود تقاضای کافی و التهاب بازار، مجبوریم محصول را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی آن به فروش برسانیم.
کریمی به نبود برنامهریزی مناسب برای بازار فروش نیز اشاره کرد و گفت: دلالان و واسطهها محصول ما را با قیمت ناچیز خریداری کرده و با سودهای کلان به دست مصرفکننده میرسانند. این چرخه ناعادلانه سالهاست که تکرار میشود و هیچکس به فکر کشاورز نیست. ما زحمت میکشیم، سرمایهگذاری میکنیم، اما نتیجه آن را دیگران میبرند.
این کشاورز پیشکسوت با گلایه از تصمیمگیریهای دیرهنگام مسئولان، تصریح کرد: هر سال در زمان برداشت، همین مشکلات تکراری را میبینیم. اگر مسئولان قبل از فصل کشت، برنامهریزی دقیقی برای بازار فروش و تعیین قیمت تضمینی انجام دهند، این همه ضرر و زیان گریبانگیر کشاورزان نمیشود.
نگاه نسل جدید؛ کیفیت عالی، اما بازار در رکود
مجید وظیفه، کشاورز جوان و تحصیلکرده حوزه کشاورزی از منطقه نیار، نیز کیفیت فوقالعاده محصول امسال را تأیید میکند، اما معتقد است که کیفیت بالا به تنهایی برای سودآوری کافی نیست. او در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال از نظر کیفی وضعیت بینظیر است. بیماری خاصی در مزارع مشاهده نشده و غدهها از درشتی و سلامت کامل برخوردارند. اما متأسفانه این کیفیت عالی، در قیمت فروش بازتابی ندارد و کشاورز همچنان با ضرر مواجه است.
وظیفه، ریشه مشکلات را در نبود برنامهریزی ساختاری دانست و گفت: باید قبل از شروع فصل کشت، میزان تولید و مصرف کشور بهطور دقیق مشخص شود و الگوی کشت بر اساس نیاز بازار تغییر یابد. کشاورز باید بداند چه میزان بکارد و قیمت تقریبی محصول چه خواهد بود تا بتواند برنامهریزی مالی داشته باشد.
وی بر لزوم حرکت به سمت کشت قراردادی و صنایع تبدیلی تأکید کرد و افزود: اگر محصول سیبزمینی به جای عرضه خام، به صنایع تبدیلی مانند چیپسسازی، نشاستهسازی و فرآوریهای دیگر هدایت شود، ارزش افزوده بیشتری ایجاد میشود و کشاورز سود بیشتری میبرد. همچنین باید موانع صادراتی برداشته شود تا محصول باکیفیت اردبیل به بازارهای جهانی راه یابد.
وظیفه در خصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: تأمین نقدینگی برای خرید بذر و نهادهها یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان است. متأسفانه پرداخت تسهیلات با تأخیر مواجه میشود و کشاورز را در تنگنا قرار میدهد. اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از کشاورزان برای سال آینده قادر به ادامه کشت نخواهند بود.
مدیر جهاد کشاورزی: توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی در دستور کار است
علیحسین احدیعالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر کیفیت مطلوب محصول امسال، به تشریح اقدامات انجامشده و برنامههای آتی این سازمان پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه امسال شرایط اقلیمی و مدیریت بهموقع مزارع، منجر به تولید محصولی با کیفیت عالی شده است. غدههای سیبزمینی از درشتی، یکدستی و سلامت کامل برخوردارند و این نشان از زحمات شبانهروزی کشاورزان و نظارت دقیق کارشناسان دارد.
احدعالی با اشاره به سطح زیر کشت و میزان تولید گفت: امسال بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته و پیشبینی تولید ۷۵۰ هزار تن را داریم. این میزان تولید با کیفیت بالا، ظرفیت بسیار خوبی برای تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل با تأکید بر توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، تصریح کرد: «در حال حاضر ظرفیت سردخانههای زیر صفر دارای مجوز بهرهبرداری استان ۱۷۰ هزار تن است. همچنین ۱۲ هزار تن ظرفیت سردخانههای زیر صفر در قالب ۹ واحد فعال وجود دارد. مجموع سردخانههای زیر صفر و بالای صفر استان به ۸۰ واحد با ظرفیت ۳۴۰ هزار تن میرسد که نقش مهمی در تنظیم بازار و مدیریت عرضه در زمانهای بحرانی ایفا میکند و جلوی ضرر و زیان کشاورزان را میگیرد. کشاورزان میتوانند با استفاده از این سردخانهها، محصول خود را ذخیره کرده و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند.
وی در خصوص تأمین نهادههای کشاورزی نیز گفت: توزیع کود و سم بهموقع انجام شده و مشکلی در این حوزه نداریم. همچنین بیش از ۹۵ درصد اراضی سیبزمینی استان به سیستمهای آبیاری نوین مجهز شده که مدیریت مصرف آب را بهطور چشمگیری بهبود بخشیده و در شرایط کمآبی، نقش حیاتی ایفا میکند.
احدعالی با اشاره به برنامههای صادراتی، تصریح کرد: برنامه صادرات سیبزمینی به کشورهای هدف از جمله افغانستان، جمهوری آذربایجان و حوزه خلیج فارس را در دستور کار داریم. کیفیت فوقالعاده محصول امسال، فرصت مناسبی برای حضور در بازارهای بینالمللی فراهم کرده است و حمایت وزارت جهاد را نیز همراه خود داریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت، خاطرنشان کرد: در کنار همه این اقدامات، باید به سمت استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی و تغییر الگوی کشت حرکت کنیم تا وابستگی به منابع آب کاهش یابد و تولید پایدار شود. همچنین کشت قراردادی را جدی دنبال میکنیم تا کشاورزان با اطمینان خاطر بیشتری به تولید بپردازند.
امسال با وجود کیفیت فوقالعاده محصول و عدم بروز بیماریهای خاص، کشاورزان همچنان با مشکلاتی نظیر نبود بازار فروش، افزایش هزینههای تولید و تأخیر در پرداخت تسهیلات مواجه هستند. مدیر جهاد کشاورزی اما بر توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی با ظرفیت ۳۴۰ هزار تن، تأمین نهادهها و برنامهریزی برای صادرات تأکید دارد.
آنچه مسلم است، ضرورت برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیری بهموقع پیش از آغاز فصل کشت است تا کشاورزان با امنیت خاطر بیشتری به تولید بپردازند و از کیفیت عالی محصول خود بهرهمند شوند.
بیتردید، همافزایی میان کشاورزان، مدیران و نهادهای مرتبط، میتواند چراغ امید را در مزارع اردبیل روشن نگه دارد و این صنعت راهبردی را از رکود کنونی نجات بخشد.
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