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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

دولت باید در کنار خیرین مدرسه‌ساز پای کار بیاید

دولت باید در کنار خیرین مدرسه‌ساز پای کار بیاید

کاشان - نماینده مردم کاشان و آران‌وبیدگل در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از خانواده پروفسور عدالت برای ساخت سالن ورزشی گفت: دولت باید در کنار خیرین مدرسه‌ساز پای کار بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی معینی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی احداث‌شده با مشارکت خیر نیک‌اندیش، با تقدیر از پروفسور عدالت و خانواده وی اظهار کرد: ساخت یک مدرسه یا سالن ورزشی در حرف ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل نیازمند عزم، اراده، همت و پشتکار است و بسیاری از افراد با وجود برخورداری از توان مالی، توفیق انجام چنین اقدامات ماندگاری را پیدا نمی‌کنند.

وی ابراز کرد: از پروفسور عدالت و خانواده محترم ایشان که این پشتکار و توانمندی را به عرصه عمل آورده‌اند و برای دانش‌آموزان شهرستان کاشان سرمایه‌ای ماندگار ایجاد کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مجلس با اشاره به ظرفیت بالای خیرین در این شهرستان گفت: ظرفیت خیرین کاشان تنها به حوزه آموزش و پرورش محدود نمی‌شود؛ خیرین در حوزه سلامت، امنیت و سایر بخش‌های مورد نیاز جامعه نیز همواره پای کار بوده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان از وظایف دولت است. اکنون که خیرین کاشان با تمام توان وارد میدان شده‌اند، انتظار داریم دولت نیز در کنار آنان قرار گیرد و وظیفه خود را در تأمین، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی به‌خوبی انجام دهد.

معینی با بیان اینکه «دولت باید انگیزه خیرین را حفظ کند»، گفت: دولت علاوه بر تشویق خیرین، باید اجازه ندهد انگیزه آنها از بین برود. بهترین تشویق برای خیرین این است که طرح‌هایی که با زحمت و سرمایه آنان ساخته می‌شود، به‌موقع تجهیز، حفظ و نگهداری شود و مورد بهره‌برداری مطلوب قرار گیرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به ظرفیت خیرین این منطقه شد و اظهار کرد: از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس می‌خواهیم ظرفیت خیرین کاشان را جدی بگیرند. خیرین این منطقه آماده کمک هستند و دولت نیز باید متناسب با این ظرفیت پای کار بیاید.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مدرسه در ساخت آینده جامعه افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای ساخته شود، باید از مدرسه آغاز کنیم. آموزش و پرورش نقطه شروع تربیت انسان و ساختن آینده کشور است و به همین دلیل شغل معلمی را شغل انبیا دانسته‌اند.

کد مطلب 6936465

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