به گزارش خبرنگار مهر مصطفی معینی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی احداث‌شده با مشارکت خیر نیک‌اندیش، با تقدیر از پروفسور عدالت و خانواده وی اظهار کرد: ساخت یک مدرسه یا سالن ورزشی در حرف ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل نیازمند عزم، اراده، همت و پشتکار است و بسیاری از افراد با وجود برخورداری از توان مالی، توفیق انجام چنین اقدامات ماندگاری را پیدا نمی‌کنند.

وی ابراز کرد: از پروفسور عدالت و خانواده محترم ایشان که این پشتکار و توانمندی را به عرصه عمل آورده‌اند و برای دانش‌آموزان شهرستان کاشان سرمایه‌ای ماندگار ایجاد کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مجلس با اشاره به ظرفیت بالای خیرین در این شهرستان گفت: ظرفیت خیرین کاشان تنها به حوزه آموزش و پرورش محدود نمی‌شود؛ خیرین در حوزه سلامت، امنیت و سایر بخش‌های مورد نیاز جامعه نیز همواره پای کار بوده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان از وظایف دولت است. اکنون که خیرین کاشان با تمام توان وارد میدان شده‌اند، انتظار داریم دولت نیز در کنار آنان قرار گیرد و وظیفه خود را در تأمین، تجهیز و نگهداری زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی به‌خوبی انجام دهد.

معینی با بیان اینکه «دولت باید انگیزه خیرین را حفظ کند»، گفت: دولت علاوه بر تشویق خیرین، باید اجازه ندهد انگیزه آنها از بین برود. بهترین تشویق برای خیرین این است که طرح‌هایی که با زحمت و سرمایه آنان ساخته می‌شود، به‌موقع تجهیز، حفظ و نگهداری شود و مورد بهره‌برداری مطلوب قرار گیرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به ظرفیت خیرین این منطقه شد و اظهار کرد: از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس می‌خواهیم ظرفیت خیرین کاشان را جدی بگیرند. خیرین این منطقه آماده کمک هستند و دولت نیز باید متناسب با این ظرفیت پای کار بیاید.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مدرسه در ساخت آینده جامعه افزود: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای ساخته شود، باید از مدرسه آغاز کنیم. آموزش و پرورش نقطه شروع تربیت انسان و ساختن آینده کشور است و به همین دلیل شغل معلمی را شغل انبیا دانسته‌اند.