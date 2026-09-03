به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، رابرت فرنام در حاشیه سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر اظهار کرد: روانشناسی رشد کودک تنها در فضای اجتماعی و خانوادگی شکل نمیگیرد، بلکه امروز فضای مجازی نیز به یکی از محیطهای مهم و اثرگذار بر رشد فرد تبدیل شده است.
وی افزود: حتی موضوعاتی مانند انتشار عکس کودک در فضای مجازی و دریافت لایک و بازدید میتواند بر تجربه روانی و اجتماعی او اثرگذار باشد و به همین دلیل لازم است والدین نسبت به پیامدهای حضور کودکان در این فضا آگاهی بیشتری داشته باشند.
این متخصص روانپزشکی با بیان اینکه در بسیاری از موارد ابزارهای دیجیتال بدون آموزش نحوه استفاده صحیح در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میگیرد، تصریح کرد: زمانی که کودک یا نوجوان بدون آموزش و نظارت کافی با این ابزارها مواجه میشود، ممکن است استفاده از آنها به رفتاری تکراری و کنترلنشده تبدیل شود.
فرنام ادامه داد: افت تحصیلی، کاهش ارتباط و تعامل با خانواده و افزایش درگیری با فضای مجازی از جمله پیامدهایی است که در صورت استفاده مشکلزا از این فضا میتواند بروز کند و در موارد شدیدتر، فرد ممکن است در معرض رفتارهای پرخطری مانند قمار و شرطبندی آنلاین نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده در این زمینه گفت: پژوهشها نشان میدهند عواملی مانند اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی، عزتنفس پایین و برخی مشکلات درونسازیشده میتوانند با استفاده مشکلزا از شبکههای اجتماعی ارتباط داشته باشند.
این متخصص روانپزشکی تأکید کرد: در مواجهه با وابستگی افراطی به فضای مجازی یا بازیهای رایانهای، نباید صرفاً خود ابزار را مسئله بدانیم، بلکه باید عوامل زمینهای و مشکلات روانشناختی فرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری مؤثر از وابستگیهای رفتاری نیازمند آموزش خانوادهها، افزایش سواد دیجیتال کودکان و نوجوانان و شناسایی و رسیدگی به مشکلاتی است که ممکن است فرد را به سمت استفاده افراطی از فضای مجازی سوق دهد.
فرنام با تأکید بر ضرورت مداخله زودهنگام اظهار کرد: هدف، حذف فناوری از زندگی کودکان و نوجوانان نیست، بلکه باید استفاده سالم، آگاهانه و متناسب با سن از ابزارهای ارتباطی و بازیهای رایانهای را به آنها آموزش داد تا فناوری به جای تبدیل شدن به عامل آسیب، در خدمت رشد و زندگی سالم قرار گیرد.
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