آغاز شناسایی اجساد حادثه تصادف اتوبوس نطنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهرداد علی بخشی جانشین مدیریت بحران رییس سازمان و مدیر ستاد بحران با اعلام این خبر و ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: پس از اطلاع از وقوع این تصادف تیم مدیریت بحران استان اصفهان به حالت آماده باش درآمد و استان های همجوار نیز برای مداخلات احتمالی و بنا به اعلام نیاز استان اصفهان در حالت آماده باش هستند.

وی اظهار داشت: از آنجا که هنوز جسدی به سازمان پزشکی قانونی کشور تحویل نشده است اعلام دقیق افراد متوفی میسر نیست. اما بنا به اخبار رسیده 21 نفر از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست داده اند.

به گفته دکتر علی بخشی کار کارشناسی اجساد به محض تحویل آغاز خواهد شد و در صورت لزوم از آزمایش DNA برای شناسایی اجساد استفاده می شود.

مدیر ستاد بحران سازمان یادآور شد: با توجه به احتمال پراکندگی خانواده های قربانیان در استان های مختلف، حسب مورد با ادارات کل استان های مربوط برای اخذ نمونه و انجام آزمایش هماهنگی لازم صورت می گیرد و در صورت وجود، اطلاعات مورد نیاز برای تماس به خانواده این عزیزان ارائه خواهد شد.