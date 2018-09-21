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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

برای دیدار رفت با السد؛

تدبیر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای تقویت روحی سرخپوشان

تدبیر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای تقویت روحی سرخپوشان

مدیران باشگاه پرسپولیس در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن وعده پاداش صعود به نیمه نهایی را پیش از بازی با السد عملی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پیش از بازی پرسپولیس و الدحیل قطر وعده داده بود در صورت صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، پاداش پنجاه میلیون تومانی برای اعضای این تیم درنظر خواهد گرفت.

سرخپوشان پایتخت نیز با پیروزی سه بر یک موفق شدند جواز حضور در مرحله بعدی رقابت ها را از آن خود کنند. از این رو مدیرعامل باشگاه پرسپولیس موظف به پرداخت این رقم خواهد بود.

گرشاسبی قصد دارد این پاداش را پیش از بازی رفت پرسپولیس مقابل السد قطر به حساب بازیکنان و کادرفنی این تیم واریز کند تا سرخپوشان با روحیه بالا به مصاف السد قطر در دوحه بروند.

دیدار رفت تیم های فوتبال پرسپولیس و السد قطر دهم مهر ماه سال جاری در شهر دوحه برگزار می شود.

کد مطلب 4406865

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