به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که اندونزی فیلم «مارلینا قاتلی در چهار پرده» را برای اسکار خارجی زبان نودو یکم معرفی کرد، پاکستان هم اعلام کرد «کیک» را به این رقابت می‌فرستد.

«مارلینا قاتلی در چهار پرده» یک درام و داستان اکشن پرقدرت با تمرکز بر یک شخصیت زن است که مولی سوریا موسیقیدانی که کارگردان شده، آن را ساخته است.

این فیلم در جزیره سامبا در شرق اندونزی می‌گذرد و روایت کننده داستان یک بیوه جوان است که سفری به قصد یافتن عدالت را شروع می‌کند و در راه با حمله دزدان روبه رو می‌شود و در نهایت چند مرد را می‌کشد.

نخستین بار جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷ شاهد نمایش این فیلم در بخش دو هفته کارگردان‌ها بود.

پاکستان نیز با فیلم «کیک» وارد رقابت اسکار شده که اولین ساخته بلند عاصم عباسی است. این فیلم در پاکستان با اقبال مردم و منتقدها روبه رو شده و در باکس آفیس موفقیت زیادی کسب کرد.

داستان فیلم در کراچی می‌گذرد و درباره اعضای یک خانواده است که وقتی می‌شنوند والدین سالخورده‌شان بیمار شده‌اند از گوشه و کنار دنیا دور هم جمع می‌شوند. امینه شیخ و صنم سعید بازیگران سرشناس پاکستانی در این فیلم بازی کرده‌اند.

کمیته انتخاب آکادمی پاکستان به ریاست شارمن عبید-چینوی که دو اسکار در بخش مستند کوتاه دریافت کرده، این فیلم را برگزیده است.

نامزدهای منتخب از میان فیلم‌های معرفی شده به اسکار خارجی زبان دوره نود و یکم، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ معرفی می‌شوند. مراسم اسکار ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.