یگانه: مرز خسروی بالاترین رضایت زائران اربعین را ثبت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، صبح جمعه در نشست خبری ستاد اربعین استان کرمانشاه که پس از بازدید رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از مرز بین‌المللی خسروی برگزار شد، با خیرمقدم به حاضران، حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در استان را نشانه اهتمام ویژه این مجموعه به خدمت‌رسانی در ایام اربعین دانست.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس جمعیت هلال‌احمر از مرزهای غرب و شمال‌غرب کشور اظهار کرد: دکتر کولیوند با روحیه جهادی، به‌صورت مستمر روند خدمت‌رسانی همکاران جمعیت هلال‌احمر را از نزدیک بررسی می‌کند تا آخرین وضعیت اقدامات و نیازهای موجود به‌صورت میدانی رصد شود.

مرز خسروی روان‌ترین مرز اربعین و دارای بالاترین رضایت زائران است



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد زائران عتبات عالیات از مسیر استان کرمانشاه تردد می‌کنند، افزود: با تدابیر استاندار کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مرز خسروی امروز به روان‌ترین مرز اربعین تبدیل شده است.

یگانه تصریح کرد: بر اساس پژوهش انجام‌شده توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر و نظرسنجی از زائران هنگام بازگشت، مرز خسروی بیشترین میزان رضایت را در میان گذرگاه‌های اربعینی به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بسیاری از زائرانی که امسال یا سال‌های گذشته از سایر مرزها تردد کرده‌اند، پس از تجربه عبور از خسروی، اعلام کرده‌اند که این مرز را برای سفرهای آینده خود و همچنین به اقوام و دوستانشان توصیه خواهند کرد.

استقرار ۲۷ پایگاه امدادی از کنگاور تا مرز خسروی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با تشریح اقدامات این جمعیت در ایام اربعین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۲۷ پایگاه امدادی از شهرستان کنگاور تا مرز بین‌المللی خسروی فعال شده‌اند و خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: در نقطه صفر مرزی نیز تنها مجموعه‌ای که به‌صورت ثابت مستقر شده، پایگاه و قرارگاه جمعیت هلال‌احمر است که با هدف مدیریت شرایط احتمالی ناشی از تجمعات انبوه فعالیت می‌کند.

یگانه همچنین از استقرار سه پایگاه واکنش سریع در مسیر قصرشیرین تا مرز خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها با هدف کاهش زمان امدادرسانی و افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری مستقر شده‌اند.

سه سناریوی اضطراری برای مدیریت شرایط ویژه تدوین شد

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی اظهار کرد: سه سناریوی مختلف برای تخلیه اضطراری و مدیریت تجمعات انبوه زائران پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه افزود: همچنین سه پارکینگ نزدیک قصرشیرین به‌عنوان محل اسکان اضطراری با تمامی امکانات مورد نیاز تجهیز شده‌اند تا در صورت انسداد مرز یا وقوع هرگونه شرایط خاص، امکان اسکان و خدمات‌رسانی مناسب به زائران فراهم باشد.

خدمات امدادی، درمانی و فرهنگی در مرز خسروی

یگانه با بیان اینکه خدمات هلال‌احمر تنها به امدادرسانی محدود نمی‌شود، گفت: در داخل پایانه مرزی خسروی مجموعه متنوعی از خدمات شامل امدادی، درمانی، فرهنگی و مشاوره‌های شرعی ارائه می‌شود.

وی افزود: نماینده دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر در پایانه مستقر است و تیم‌های «سحاب» نیز به‌صورت سیار در میان زائران حضور دارند. همچنین تیم‌های «توانا» خدمات تخصصی خود را به‌ویژه برای بانوان ارائه می‌کنند و تیم‌های واکنش سریع نیز در طول مسیر تا نقطه صفر مرزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

تقویت خدمات درمانی در منذریه و خانقین

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به توسعه خدمات درمانی در خاک عراق گفت: با رفع نواقص سال گذشته، امسال دو کانکس بزرگ درمانی در منذریه مستقر شده و خدمات پزشکی به زائران در این مسیر ارائه می‌شود.

وی افزود: با همکاری استانداری کرمانشاه، فرمانداری قصرشیرین و فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، خدمات درمانی در درمانگاه‌های منذریه و خانقین به‌صورت کامل عملیاتی شده است.

بیش از ۶۷۰ مراجعه به درمانگاه‌های هلال‌احمر در عراق

یگانه از مراجعه گسترده زائران به مراکز درمانی هلال‌احمر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۷۰ نفر از زائران در درمانگاه‌های هلال‌احمر مستقر در منذریه و خانقین خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲ مصدوم و مجروح با اجرای پروتکل‌های از پیش طراحی‌شده، در کمتر از ۱۵ دقیقه از خاک عراق به داخل کشور منتقل شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آخرین مورد انتقال مربوط به نوجوانی بود که بر اثر عقرب‌گزیدگی دچار آسیب شده بود و با هماهنگی مناسب میان هلال‌احمر، مرزبانی، فرمانداری و نیروهای سپاه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شد

وی همچنین از انجام یک عمل جراحی در مرکز درمانی خانقین خبر داد و گفت: همکاری و هماهنگی میان نیروهای امدادی دو سوی مرز موجب شده خدمات درمانی بدون وقفه و با سرعت مناسب به زائران ارائه شود.

پوشش امدادی استان دیالی عراق بر عهده هلال‌احمر کرمانشاه است

یگانه در پایان با اشاره به تردد اتوبوس‌های زائران از مرز خسروی اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها مرز دارای تردد ترانزیتی اتوبوس، مرز خسروی است و حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس در خاک عراق فعالیت دارند، با هماهنگی‌های انجام‌شده، پوشش امدادی استان دیالی عراق به جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه واگذار شده است.

وی افزود: نیروهای امدادی هلال‌احمر طی روزهای گذشته به‌صورت مستمر در این مسیر حضور داشته‌اند و با انجام مأموریت‌های متعدد، خدمات امدادی مورد نیاز زائران را در دو سوی مرز ارائه کرده‌اند.