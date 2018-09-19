به‌گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، ۳۰ تیرماه امسال بود که نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق با حمله به پاسگاهی مرزی در شهرستان مریوان ۱۱ تن از نیروهای پاسدار و بسیجی این پاسگاه را به شهادت رساندند. اقدامی که هشدار قاطع سپاه پاسداران را به همراه داشت.

۱۷ شهریور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات موشکی، مقر کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در عراق را مورد هدف قرار داد تا پاسخ قاطعی به تحرکات اخیر آنان و ایجاد ناامنی در مرزهای ایران بدهد.

در این حمله ۷ فروند موشک زمین به زمین شلیک شد که باعث کشته و زخمی‌شدن بسیاری از نیروهای اصلی و فرماندهان شاخص این گروهک تروریستی شد.

این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه»، ضمن مروری بر تمام اتفاقات پیرامون حزب دموکرات کردستان از گذشته تا اکنون، ماجرای حمله موشکی سپاه به این گروهک تروریستی را از نگاه کارشناسان مورد بررسی قرار می‌دهد.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم هر هفته با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، ساعت ۲۱:۳۰ جمعه‌ها از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.