نیروی هوایی به خودکفایی رسیده است/برای مقابله بادشمن آمادگی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حمید واحدی جانشین نیروی هوایی ارتش در رژه هوایی مشترک ارتش و سپاه پاسداران در بندرعباس گفت: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ایران اسلامی در شرایطی که تحت فشار استکبار جهانی آمریکا، در گیری‌های جناح ‌های وابسته به غرب و شرق، وارد جنگی شد که نیروهای نظامی هنوز مراحل بازسازی و ساماندهی را به طور کامل پشت سر نگذاشته بود.

وی در ادامه افزود:این در حالی بود که کمتر از ۲ ساعت از حمله رسمی عراق به ایران، عملیات انتقام توسط نیروی هوایی ایران انجام شد و طی ۲۴ ساعت عملیات کمان ۹۹ با ۱۴۰ فروند هواپیما اهداف نظامی ارتش بعث عراق را مورد هدف قرار داد و در فاصله زمانی نه چندان دور در ۷ آذر ۱۳۵۹، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش عملیاتی مشترک تحت عنوان عملیات مروارید برای از بین بردن شناور های نیروی دریایی عراق آغاز کردند و در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰، نیروی هوایی عملیات اچ-۳ را انجام داد و با این عملیات که یکی از بی نظیرترین عملیات های هوایی در تاریخ حساب می شود خسارات سنگینی به عراق وارد کرد.

امیر واحدی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در امر خود کفایی بیان داشت: این نیرو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تحریم‌های ظالمانه قرار داشت ولی با خودباوری و خوداتکایی در جهت خودکفایی و رفع وابستگی در امر قطعه سازی، ساخت هواپیمای صاعقه، آذرخش، آموزش دوره خلبانی، تعمیر، نگهداری و بهینه سازی پرنده ها، به لطف خدا و همت متخصصان و دانشمندان داخلی و جوانان برومند این مرز و بوم در اکثر حوزه ها بطور ۱۰۰ درصد خودکفا شده ایم.

جانشین نیروی هوایی ارتش ضمن تاکید بر به روز بودن تجهیزات نظامی و دفاعی مورد نیاز نیروی هوایی گفت: همه تجهیزات نظامی و فناوری های ما بومی است و در این زمینه به دیگران نیازی نداریم و در بحث تجهیزات گلوگاهی و تند مصرف اقدامات خوبی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با توان نظامی و دفاعی خود برای مقابله با تهدیدات دشمن، آمادگی دارد و دشمنان این نظام بدانند ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح ما همچنان جان بر کف آماده دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

امیر واحدی در راستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص هم افزایی هرچه بیشتر ارتش و سپاه اظهار کرد: برغم خواست دشمنان نظام برای ایجاد انشقاق و شکاف بین این دو نیرو در شرایط کنونی این دو سازمان در بهترین وضعیت از لحاظ هماهنگی و هم افزایی، در تأمین امنیت کشور و آسایش مردم عزیزمان قرار دارند.

وی در پایان تصریح کرد: ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی همواره برتری خود را به همه دنیا و دشمنان نشان داددیم و اکنون هیچ کشوری در منطقه مطلقا توان مقابله با ما را ندارد و ما مدافعینی قوی در برابر متجاوزین هستیم و همیشه تجاوزگر را از عملش پشیمان خواهیم کرد.