غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ساعت ۱۵ ظهر چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۲۸ سرهنگ چغلوند فرمانده پلیس راه استان اعلام کردند یک تانکر نفتکش حامل ۳۲ هزار لیتر بنزین که از اراک به مقصد خوزستان در حال تردد بود در کیلومتر ۸۵ آزاد راه خرم زال دچار حریق شده است.

انسداد دو باند آزادراه

وی با بیان اینکه بلافاصله و با توجه به حساسیت و اهمیت حادثه، دستگاه های امداد و نجات مطلع و فراخوانده شدند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در صورتیکه تانکر دچار انفجار می شد، حد اقل تا شعاع ۲۰۰ متر تمام منطقه را در بر میگرفت لذا به دستور معاون امور عمرانی استانداری لرستان، پلیس راه هر دو باند آزاد راه را مسدود کرد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه همه خودروها و وسایل نقلیه به مسیر جایگزین یعنی جاده پلدختر هدایت شدند، افزود: اسب تریلر نیز سریعا از تانکر جدا و با فاصله زیاد از تانکر دچار حریق مستقر شد.

جلوگیری از انفجاری که آسیب به محیط زیست را در پی داشت

آقامیرزایی با اشاره به اینکه پرسنل نیروی انتظامی و پلیس راه مردم را از خطر مطلع و تاکید کردند ضمن دور شدن از منطقه حادثه تمام احشام خود را هم از آنجا دور کنند، گفت: اکیپ های مسئول و امداد و نجات اعم از نیروهای آزاد راه، آتشنشانی خرم آباد، آتشنشانی پلدختر، آتش نشانی اندیمشک، تیم hsd شرکت نفت استان و هلال احمر و اوژانس ۱۱۵ با همه مواد اطفای حریق از جمله تانکرهای آب، فوم، پودر co۲ و... در محل حریق حضور یافته و با آ گاهی از اینکه خطر انفجار هر لحظه جان آنها را تهدید می کند، به اطفای حریق مشغول شدند.

وی یادآور شد: آتشنشانان و پرسنل Hse شرکت نفت استان با شجاعت تمام نسبت به مهار آتش اقدام کرده و از انفجاری که میتوانست باعث آسیب غیر قابل جبرانی به محیط زیست و منابع طبیعی، آن هم در منطقه ای که زیست گاه سمندر لرستانی است، جلوگیری کنند.