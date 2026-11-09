به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش ارم با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه آرد خانه‌پز عشایر و روستاییان از طریق سامانه سیما، این اقدام را گامی بلند دولت در راستای شفاف‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آرد در کشور عنوان کرد.

بخشدار ارم اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه سیما برای توزیع آرد خانه‌پز عشایر و روستاییان، نقش مهمی در شفاف‌سازی چرخه توزیع آرد یارانه‌ای، جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده، و تضمین دسترسی عادلانه جامعه عشایری و روستایی به این کالای اساسی دارد.

وی با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور، ایجاد این سازوکار را ضروری دانست و افزود: هدفمندی یارانه آرد خانه‌پز، علاوه بر بهینه‌سازی مصرف، زمینه‌ساز عدالت در توزیع و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند ساکن در مناطق عشایری و روستایی خواهد بود.

بخشدار ارم خواستار همکاری همه‌جانبه ادارات و نهادهای مرتبط برای اجرای صحیح و سریع این طرح در سطح بخش ارم شد و بر اطلاع‌رسانی مناسب به عشایر و روستاییان درباره نحوه ثبت‌نام و استفاده از سامانه سیما تأکید کرد.

برگزاری یادواره شهدای بخش ارم در ۱۸ آذرماه

بخشدار ارم در این خصوص بر لزوم همکاری همه‌جانبه شهرداری تنگ ارم، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ادارات بخش ارم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر یادواره شهدای بخش ارم تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌های اجرایی و هماهنگی بین‌بخشی برای تأمین امکانات، خدمات و اطلاع‌رسانی مناسب شد.

پیگیری مصوبات سفر فرماندار دشتستان به بخش ارم

بخشدار ارم با اشاره به پیگیری مصوبات سفر اخیر فرماندار شهرستان دشتستان به این بخش ، از دهیاران، شوراهای اسلامی روستا و ادارات بخش خواست تا مصوبات این سفر را به‌صورت جدی و مستمر پیگیری کنند و تا حصول نتیجه نهایی، گزارش پیشرفت کار را ارائه دهند.

وی بر تعیین مسئول و زمان‌بندی مشخص برای هر یک از مصوبات تأکید کرد و افزود: بدون پیگیری مستمر، بسیاری از مصوبات راکد می‌مانند و حقوق مردم بخش ارم محقق نمی‌شود.

لزوم انعقاد قرارداد دهیاری‌های بخش ارم با شهرداری تنگ ارم برای دفع پسماند

بخشدار ارم بر لزوم انعقاد قرارداد دهیاری‌های بخش با شهرداری تنگ ارم برای دفع پسماند روستاها تأکید کرد.

جعفری با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از مدیریت نامناسب زباله در روستاها، همکاری با شهرداری مرکز بخش را راهکاری مؤثر برای ساماندهی جمع‌آوری و دفن اصولی پسماند دانست و خواستار تعیین تعرفه، نحوه حمل و محل دفن در قالب این قراردادها شد.

هوشیاری برای رویارویی با پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های پیش رو



در بخش پایانی نشست، بخشدار ارم با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های پیش رو در پاییز، بر هوشیاری و آمادگی کامل شهرداری تنگ ارم، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ادارات بخش تأکید کرد.

وی اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌ها، بررسی استحکام سازه‌ها، آماده‌سازی تیم‌های امدادی و اطلاع‌رسانی به مردم را ضروری دانست و بر هماهنگی بین‌بخشی برای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید تأکید کرد.

لزوم همکاری شهرداری، دهیاران، شوراهای اسلامی و ادارات برای سرشماری نفوس و مسکن

بخشدار ارم، با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال جاری، بر لزوم همکاری همه‌جانبه شهرداری تنگ ارم، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و ادارات بخش برای فراهم‌سازی مقدمات این طرح ملی تأکید کرد.

بخشدار ارم با اشاره به اینکه سرشماری امسال به‌صورت ترکیبی و با اتکا به داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، اظهار کرد : دقت و کامل بودن اطلاعات پایگاه‌های اداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت نتایج سرشماری دارد و همکاری ادارات بخش در ارائه داده‌های مورد نیاز، ضروری است.