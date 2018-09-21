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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

گزارش امداد و نجات سیل روزهای اخیر

فوت یک نفر در سیل شاهرود/امداد در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

فوت یک نفر در سیل شاهرود/امداد در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

رییس سازمان امداد و نجات از فوت یک نفر در توفان، سیل و رعدو برق اخیر خبر داد و جزییات امدادرسانی در این حوادث را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد: توفان، سیل و رعدو برق از ۲۸ تا ۳۰ شهریورماه ۱۲ استان کشور را متاثر کرد.  
مرتضی سلیمی افزود: آذربایجان شرقی وغربی، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و همدان استان‌هایی بودند که در این حادثه تحت تاثیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: جمعا در ٢٥شهر و روستا به ٩٨١نفر امدادرسانی شد که از این میان ۹۲ نفر اسکان اضطراری، ۱۸ واحد تخلیه آب از منازل مسکونی، ۲ نفر انتقال به مراکز درمانی و ۳ نفر خدمات سرپایی داشتیم.  

رییس سازمان امداد و نجات تاکید کرد: متاسفانه طی این حوادث در روستای ارمیان شاهرود یک مرد ۶۰ ساله جان خود را از دست داد.  

سلیمی با اعلام این که ۴۲ تیم امدادی با مجموع ۱۵۱ نفر در این عملیات شرکت داشتند گفت: ۱۸ چادر، ۲۰۵ پتو، ۱۰۲ موکت، ۷۷۵ کیلوگرم نایلون، ۹۰ چراغ والور و فانوس، ۶۱۰ قوطی کنسرو، ۱۷۴ کیلوگرم حبوبات، ۴۷ کیلوگرم قند و شکر و ۶۰ کیلوگرم روغن به آسیب‌دیدگان داده شد.
وی در پایان تاکید کرد: امدادرسانی در سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

کد مطلب 4407947

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