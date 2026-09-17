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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۵

جشنواره «ایران‌دخت» در یزد کلید خورد

جشنواره «ایران‌دخت» در یزد کلید خورد

یزد- فراخوان دومین جشنواره استانی «نارین‌دخت» با محوریت طراحی و دوخت پوشش اجتماعی بانوان با رویکرد ایرانی و اسلامی در یزد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «ایران‌دخت» با محوریت ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی در استان یزد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۵ شهریور تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

این جشنواره در بخش‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، آزاد و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان می‌توانند در زمینه نمونه دوخته‌شده، طراحی دستی و دیجیتال و طراحی و دوخت مانتو ادارات به رقابت بپردازند.

آثار برگزیده مرحله استانی برای حضور در جشنواره ملی «ایران‌دخت» معرفی می‌شوند. سال گذشته نیز حدود ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و سه نفر از برگزیدگان یزد موفق به کسب رتبه ملی شدند.

علاقه‌مندان برای ارسال آثار می‌توانند به دبیرخانه جشنواره در یزد، میدان شهدای محراب، خیابان یاس، بن‌بست دوم، پلاک ۷ مراجعه کنند.

کد مطلب 6949112

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