به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «ایراندخت» با محوریت ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی در استان یزد برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از ۲۵ شهریور تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
این جشنواره در بخشهای دانشآموزی، دانشجویی، آزاد و خانههای مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان میتوانند در زمینه نمونه دوختهشده، طراحی دستی و دیجیتال و طراحی و دوخت مانتو ادارات به رقابت بپردازند.
آثار برگزیده مرحله استانی برای حضور در جشنواره ملی «ایراندخت» معرفی میشوند. سال گذشته نیز حدود ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و سه نفر از برگزیدگان یزد موفق به کسب رتبه ملی شدند.
علاقهمندان برای ارسال آثار میتوانند به دبیرخانه جشنواره در یزد، میدان شهدای محراب، خیابان یاس، بنبست دوم، پلاک ۷ مراجعه کنند.
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