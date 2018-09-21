تدوینگر «مخمصه» مایکل مان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پاسکواله بابا تدوینگر فیلم «روز مردگان» و چندین فیلم زامبی دیگر از ساخته‌های جورج رومرو روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر در خانه‌اش در لس‌آنجلس در سن ۷۲ سالگی درگذشت.

بابا ۱۶ آوریل ۱۹۴۶ در پنسیلوانیا بدنیا آمد. او در ابتدا به موسیقی علاقه داشت و پس از آن به عرصه تدوین روی آورد. از مهم‌ترین فیلم‌های تدوین شده توسط بابا می‌توان به «فاصله قابل توجه» (۱۹۹۳) با بازی بروس ویلیس و سارا جسیکا پارکر، «شجاع» (۱۹۹۷) با حضور مارلون براندو و جانی دپ و «مخمصه» (۱۹۹۵) اثر شاخص مایکل من با شرکت آل پاچینو و رابرت دنیرو اشاره کرد.

بابا همچنین با آل پاچینو در جایگاه کارگردان در فیلم های «در جستجوی ریچارد»، «قهوه چینی»، «وایلد سالومه» و «سالومه» همکاری داشت که رهاورد این همکاری، کسب جایزه اِدی از تدوینگران سینمای آمریکا برای فیلم «در جستجوی ریچارد» بود.

پاسکواله بابا تدوین فیلم های «اثرات» (۱۹۸۰)، «نمایش مورمور» (۱۹۸۲)، «نیمه تاریک» (۱۹۹۳) و «من شاهدم» (۲۰۰۳) را نیز در کارنامه خود به یادگار گذاشته است.