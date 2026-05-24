به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، با انتشار فراخوان بازیگری برای فیلم «مخمصه ۲» به کارگردانی مایکل مان، روشن شد که سازندگان در جستجوی یافتن بازیگری برای ایفای نقش دنی ترخوی جوان از فیلم اصلی هستند.

همچنین سرانجام برنامه فیلمبرداری فیلم روشن و اعلام شد فیلمبرداری از سپتامبر ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ به طول خواهد انجامید. به این ترتیب باید گفت هنوز تا زمان فیلمبرداری، کارهای زیادی باید انجام شود که تکمیل گروه بازیگران از جمله آنهاست.

هفت ماه طول می‌کشد تا فیلم حماسی مان ساخته شود، فیلمی که قرار است لئوناردو دی‌کاپریو، کریستین بیل، استیون گراهام و جیسون کلارک در آن بازی کنند و به نظر می‌رسد هنوز باید نام‌های دیگری به این فهرست افزوده شود، چون آدام درایور هم در مصاحبه‌ها به حضورش در این فیلم اشاره کرده بود.

مایکل مان به تازگی تأیید کرده که برای تولید این فیلم او در لس‌آنجلس، شیکاگو، پاراگوئه و سنگاپور فیلمبرداری خواهد کرد. فیلمبرداری در لس‌آنجلس قرار است به تنهایی ۷۷ روز طول بکشد که به معنی یک فشار بسیار طاقت‌فرسا برای مان ۸۳ ساله است و می‌توان حدس زد که این ممکن است آخرین فیلم پرفروش دوران حرفه‌ای او باشد.

مان چند سال گذشته را با دقت صرف زمینه‌سازی برای «مخمصه ۲» کرده که ترکیبی از پیش‌درآمد و دنباله بر فیلم اصلی است که بر اساس رمانی که سال ۲۰۲۲ با همکاری مگ گاردینر نوشت، ساخته می‌شود. این کتاب روزهای اولیه نیل مک‌کالی (با بازی رابرت دنیرو در فیلم اصلی) و وینسنت هانا (آل پاچینو) را به تصویر می‌کشد، در عین حال جستجوی هانا برای یافتن تهدیدی جدید پس از تیراندازی فیلم اصلی را نیز دنبال می‌کند.

دیگر بازیگرانی که در طول سال‌ها شایعاتی مبنی بر حضورشان در «مخمصه ۲» شنیده شده است - هرچند هیچ‌کدام به شکل رسمی تأیید نشده‌اند - عبارتند از آنا د آرماس، بردلی کوپر، آستین باتلر، جرمی آلن وایت و چانینگ تاتوم. اینکه آیا در نهایت بازیگری از میان آنها به فیلم می‌پیوندند یا خیر، هنوز مشخص نیست، به‌ویژه اینکه تأخیرهای زیاد «مخمصه ۲» ممکن است تعهدات بلندمدت را برای بازیگران دشوار کند.

گفته می‌شود مان عمیقاً در تک تک مراحل نوشته شدن فیلمنامه دخیل بوده و فیلمنامه «متراکم» و «اپرایی» توصیف شده است. جالب اینجاست که با وجود اینکه او یکی از اولین استفاده‌کنندگان از سینمای دیجیتال و بیش از ۲ دهه است که تقریباً فقط به صورت دیجیتال فیلمبرداری کرده، این فیلمساز اخیراً فاش کرده است که «مخمصه ۲» درست مانند نسخه اصلی سال ۱۹۹۵، روی فیلم فیلمبرداری خواهد شد.

بودجه ساخت این فیلم حدود ۱۷۵ میلیون دلار است.