به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تحریم های جدید واشنگتن علیه این کشور هشدار داد: آمریکا با تحریم روسیه با آتش بازی می کند.

معاون وزیر خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در این باره گفت: واشنگتن نمی تواند با اینگونه اقدامات شرایط ویژه خود را به مسکو تحمیل کند و در این راه نیز موفق نخواهد شد. ما به بررسی چگونگی اعمال تحریم های واشنگتن علیه مسکو ادامه می دهیم.

وی ادامه داد: به نظر می رسد اقدامات این‌چنینی آمریکا به تفریح و تفنّنی برای این کشور تبدیل شده است. به عوامل اجرای تحریم های واشنگتن علیه مسکو توصیه می کنم تا تاریخچه کشور روسیه را بخوانند تا به بیهوده بودن اقدامات خود پی ببرند.

سرگئی ریابکوف در ادامه افزود: آمریکا با اقدامات تحریمی خود علیه دیگران ثبات جهانی را به خطر می اندازد. بازی با آتش احمقانه است چرا که خطرناک خواهد بود.

این درحالیست که آمریکا در جدیدترین تحریم های خود علیه روسیه روز گذشته ۳۳ نفر از اتباع این کشور را به لیست سیاه تحریم ها علیه مسکو اضافه کرد.

وزارت خزانه ‌داری آمریکا اخیراً طی دو نوبت، تحریم‌ هایی را علیه شرکت ‌ها و شهروندان روسی اعمال کرد و آنها را در فهرست سیاه تحت تحریم آمریکا قرار داد.