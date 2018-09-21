استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی گذرگاه القائم در مرز با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروزجمعه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در نزدیکی گذرگاه مرزی القائم با سوریه در استان الانبار از دو روز قبل مستقر شده اند.

این منبع بیان کرد: پس از تماس هایی که با فرماندهان امنیتی به عمل آمد مشخص شد که هیچ عملیات نظامی در صحرای الانبار انجام نشده است اما نیروهای آمریکایی در نزدیکی گذرگاه القائم با سوریه مستقر شده اند.

منبع عراقی اعلام کرد: در این منطقه نیروهای حشد شعبی و لواء الطفوف حضور دارند و مسئول امنیت داخل القائم هستند.

این منبع به علت استقرار نیروهای آمریکایی که از چهارشنبه گذشته شروع شده اشاره ای نکرد اما تاکید کرد: تحرکات داعش در مناطق بعد از کیلومتر ۱۲۰ وجود دارد. داعشی ها نیروهای پلیس را در این مناطق هدف قرار داده اند و یک پلیس از ساکنان الرمادی را روز گذشته کشته اند.