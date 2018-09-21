به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دنیس مانتوروف» (Denis Manturov) وزیر صنعت و تجارت روسیه امروز جمعه و در جریان اظهاراتی در نشست خبری در شهر «کونمینگ» (Kunming) چین با بیان اینکه پیشرفت سریع صنایع در دو کشور و همکاری دوجانبه باعث نارضایتی کشورهای غربی شده است، تصریح کرد: فشارها و تحری مهای غرب علیه مسکو موجب تقویت مجدد روابط روسیه با چین می شود.
وزیر صنعت و تجارت روسیه با اشاره به اینکه روسیه و چین در شرایط دشوار ژئوپلتیک و اقتصادی قرار دارند، افزود: این وضعیت ناشی از افزایش تولیدات رقابتی دو کشور در صنعت متالورژی و آلومینیوم نیز است.
وی در این خصوص ادامه داد: ما به ویژه می خواهیم همکاری های خود را در بخشهای صنایع متالورژی، آلومینیوم، الکترونیک، پزشکی، خودروسازی و دیگر صنایع افزایش دهیم. فشارهای تحریمی ایالات متحده و غرب ما را به تقویت همکاری بیشر و یافتن راهکارهای جدید وادار می کند.
لازم به ذکر است دولت آمریکا در تازه ترین اقدام علیه روسیه، روز گذشته ۳۳ فرد و نهاد روسی را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. دولت آمریکا همچنین تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را ۱۰ درصد افزایش داد.
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