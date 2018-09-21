پوستر انگلیسی «حمال طلا» رونمایی شد/ رقابت برای جایزه بهترین فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر انگلیسی فیلم سینمایی «حمال طلا» (Gold Carrier) به کارگردانی تورج اصلانی، به نویسندگی تورج اصلانی و هادی نادی و به تهیهکنندگی منصور سهرابپور که توسط سیروس سلیمی گرافیست کشورمان طراحی شده است در آستانه اکران آن در بخش رقابتی اصلی «جریانهای نو» New Currents در بیست و سومین جشنواره فیلم بوسان Busan در کشور کره جنوبی رونمایی شد.
«حمال طلا» که توسط کمپانی پخش بینالمللی «هنر بدون مرز» Borderless Art در سطح جهان پخش میشود در نخستین حضور جهانی خود به نمایندگی از سینمای ایران و با حضور تورج اصلانی و تعدادی ار عوامل این اثر سینمایی در بخش رقابتی اصلی «جریانهای نو» در بیست و سومین دوره جشنواره فیلم بوسان در کشور کره جنوبی روی پرده میرود و برای تصاحب جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی با ۹ فیلم از کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، کره جنوبی، ژاپن، چین، سریلانکا، قرقیزستان، بوتان و نپال به رقابت میپردازد.
بیست و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم بوسان (BIFF) با نمایش آثاری از فیلمسازان کشورهای مختلف در چندین بخش رقابتی اصلی از جمله «جریانهای نو»، بخش رقابتی «موج نو»، بخش غیررقابتی «پنجرهای به سینمای آسیا»، بخش رقابتی و غیررقابتی «سینمای امروز کره»، بخش ویژه «گالا»، بخش غیررقابتی «سینمای جهان»، بخش رقابتی و غیررقابتی «فیلمهای کوتاه و مستند و کودک»، بخش غیررقابتی «سینمای باز»، «شور و هیجان نیمه شب»، «سینمای کلاسیک پوسان»، «برنامههای ویژه»، بخش «بازار فیلم» و بخش «بزرگداشت سینماگران کرهای» با عنوان «پیشگامان رئالیسم ۱۹۸۰» از روزهای ۱۲ تا ۲۱ مهر ماه امسال (۴ الی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸) در شهر بندری بوسان در کشور کره جنوبی برگزار میشود.
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