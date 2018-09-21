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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۳۸

ترافیک سنگین در همه محورهای منتهی به تهران

ترافیک سنگین در همه محورهای منتهی به تهران

رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور از ترافیک سنگین در همه محورهای منتهی به تهران خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: در همه محورهای منتهی به تهران شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین هستیم.

وی با اشاره به این مسیرها گفت:

۱- شمال به جنوب محور کرج-چالوس طول محور پرحجم و روان
۲- شمال به جنوب محور هراز محدوده ها ی نارنجستان تا تونل شماره۱، شنگلده و گزنک نیمه سنگین
۳-آزادراه قم –تهران –پرحجم
۴-طول مسیرشمال به جنوب محور رشت-قزوین- پرحجم و روان
۵-باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرویلا تا پل فردیس)-نیمه سنگین
۶-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره)-نیمه سنگین
۷-مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه پرحجم و روان
۸-هردو مسیر محور لواسان محدوده گردنه قوچک-پرحجم و روان

کد مطلب 4408146

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