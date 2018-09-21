ترافیک سنگین در همه محورهای منتهی به تهران

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: در همه محورهای منتهی به تهران شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین هستیم.

وی با اشاره به این مسیرها گفت:

۱- شمال به جنوب محور کرج-چالوس طول محور پرحجم و روان

۲- شمال به جنوب محور هراز محدوده ها ی نارنجستان تا تونل شماره۱، شنگلده و گزنک نیمه سنگین

۳-آزادراه قم –تهران –پرحجم

۴-طول مسیرشمال به جنوب محور رشت-قزوین- پرحجم و روان

۵-باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرویلا تا پل فردیس)-نیمه سنگین

۶-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره)-نیمه سنگین

۷-مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه پرحجم و روان

۸-هردو مسیر محور لواسان محدوده گردنه قوچک-پرحجم و روان