مسئولان پیگیر رفع مشکلات اقتصادی مردم باشند/لزوم برخورد با مفسدین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی ارتفاعی در نماز جمعه امروز آبدان اظهار داشت: امام علی در خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه نشانه های متقین را بر می شمارد. متقین کسانی هستند که در دین داری نیرومند، نرم خو و دوراندیش هستند. ایمانی پریقین دارند در کسب دانش حریص و در علم بردبار، در عبادت فروتن هستند. پرهیز از طمع دارند.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم در راستای نهضت حسینی اشاعه فرهنگ حسینی است. فرهنگ زیربنای هر جامعه است و تا فرهنگ حاکم نباشد جامعه رشد پیدا نمی کند. همه چیز زیر مجموعه فرهنگ است. سیاست و اجتماع و خانواده تحت الشعاع فرهنگ است. فرهنگ موتور متحرک رشد و تعالی جامعه است. بهترین نسخه برای فرهنگ ناب را باید از مکتب اصیل اسلام و سیره ائمه برگرفته شود.

امام جمعه موقت آبدان گفت: نکته اول فرهنگ حسینی در جهت اقامه نذر، باید از امام الگو گرفت. باید برای خدا باشد، برای تبرک و شفا باشد. چرا ما نتظار داریم سفره امام حسین باید رنگارنگ باشد؟ برخی نکات مغفول مانده است. مجالس باید عادت داد به عشق به روضه امام حسین، نه خوردن غذا. باید عظمت روضه حفظ شود که مردم برای تبرک به روضه امام حسین حاضر شوند. نباید در مجالس برای غذا دادن چشم و هم چشمی و رقابت باشد.

وی تصریح کرد: امسال با وجود مشکلات اقتصادی شور مردم در مراسم امام حسین بیش از سال های قبل بود. زیر مردم به این درک رسیده اند. برخی فکر نکنند با نبودن آنها مجلس روضه امام حسین بر پا نمی شود. قبل از ما بوده و بعد از ما هم بر پا خواهد شد، زیر قیام امام حسین برای خدا بود. ما باید سعی کنیم باعث زینت امام حسین باشیم.

ارتفاعی ادامه داد: نکته دوم ترویج نماز حسینی است. همه مراجع می فرمایند که اقامه نماز جماعت از عزاداری امام حسین بالاتر است. باید در زمان نماز همه کارها از جمله موکب و عزاداری تعطیل شود.

وی افزود: نکته دیگر ترویج سیره امام حسین در تربیت خانوادگی است. امام حسین فرمود: به خدا قسم دوست دارم در خانه ای زندگی کنم که سکینه و رباب در آن هستند. وقتی امام حسین شهید شد، رباب که شاعر بود امام حسین را مانند کوه محکمی می دانست.

امام جمعه موقت آبدان خاطرنشان کرد: امروز مدیریت خانه و مسئولیت پذیری توسط والدین لازم است. کارشناسان می گویند خانوداه به سمتی می روند که فضای ارتباط صمیمی در خانه ضعیف می شود. ارتباط نامشروع زیاد شده است. ریشه خانواده دارد از همه می پاشد و علت همه این مشکلات وجود فضای مجازی آلوده و ماهواره است. لذا به همه عرض می کنم سعی کنید ارتباط و تربیت را با سیره امام حسین در زندگی داشته باشید.

حجت الاسلام ارتفاعی ادامه داد: یکی از اهداف دشمن از این جنگ به گفته کارشناسان ساقط کردن نظام بود. چند روز پیش وزیر خارجه اسبق امریکا گفت منظور از مذاکره این است که حاکمیت نظام ایران از بین برود. دومین هدف جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه بود. می دانستند امام با انقلاب چه طوفانی به پا کرده است. هدف دیگر ایجاد نا امنی در منطقه برای رسیدن به اهداف خود بود. جدا کردن برخی استان ها و شهرها از کشور بود.

وی تصریح کرد: ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی هدف دیگر انها بود. جریانات اخیر عراق هم در همین راستا است. با رشادت نیروهای نظامی و مردمی ما با قدرت دفاع کردیم و ایستادیم و نگذاشتیم حتی یکی وجب از این خاک مقدس از دست برود.

امام جمعه موقت آبدان ادامه داد: امروز باید مسئولین دوران دفاع را مرور کنند، امروز روحیه سازش پذیری و خیانت به کشور معنا ندارد. باید هر مسئولی تشنه خدمت باشد، نه تشنه قدرت. به گفته کارشناسان تحریم ها اثر بسیار کمی بر اقتصاد ما داشته، مشکل اصلی داخل است. باید برنامه ریزی بهتری انجام شود. همه مسئولین دقت داشته باشند، باید پاسخ شهدا را بدهند. اول اینکه باید دولت و مجلس و قوه قضاییه، فرامین رهبر انقالب را در مسائل اقتصادی عملیاتی کنند. دوم اینکه آنروز وقتی به امام خبر دادن آبادان محاصره شده، فرمود باید این حصر شکسته شود، همین طور شد. امروز هم ولایت فقیه مسئولی پا به رکاب باشد. و محاصر اقتصادی را بشکند.

وی اضافه کرد: بعید است که از اروپا چیزی بدست آید، باید مشخص کنند که چکاری می خواهند انجام دهند. احتکار امروز حرام شرعی است. چیزی که مردم نیاز دارند چرا باید احتکار شود. گران کردن جنس چرا باید باشد. این بی انصافی است، حرام است. جلسات پیگیری مسائل اقتصادی عملی شود، گره گشایی شود.

وی اظهار داشت: دولت پیگیر مسائل اقتصادی باشد. چرا کالاهایی که نیاز نیست وارد می شود. در خبرها دیدم کرکره وارد می کنند. چه نیازی به این کالاها وجود دارد. مجلس هم باید نظارت بهتری داشته باشد. قوه قضاییه وقتی می بیند که کسی مفسد اقتصادی است چرا سریع عمل نمی کند. بزرگترین مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است و باید همه مسئولین طوری عمل کنند که کسی از انقلاب نا امید نشود. شهدای دفاع مقدس به تکلیف الهی خود عمل کردند. مسئولین امروز نوبت شماست که باید به تکلیف خود عمل کنید، تا خون شهدا هدر نرود.