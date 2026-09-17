توقیف ۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در مسیر خروج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان رودبارجنوب هنگام گشت زنی شبانه در جاده های اطراف این شهر و حوزه بخش زهکلوت سه دستگاه تانکر عبوری را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این تانکرها که از طریق محورهای اصلی و فرعی حوزه جنوب استان کرمان در حال طی مسیر به سمت استان های مرزی بودند ۷۴ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع بنزین و گاز مایع کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری سه متهم دخیل در حمل این محموله های فاقد مجوز و تحویل آنان به مراجع قضایی بر تشدید طرح های عملیاتی پلیس در رابطه با برخورد با عاملان قاچاق کالا و فراورده های سوختی تاکید کرد.