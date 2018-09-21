عاملان آتش سوزی تالاب هورالعظیم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده روز جمعه اظهار کرد: صبح امروز بخشی از تالاب هورالعظیم در نزدیکی جاده زهیریه دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با توجه به گزارش فرماندار هویزه و عمدی بودن آتش‌سوزی، دو نفر راکب موتورسوار که عامل این آتش سوزی بودند دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان ادامه داد: همزمان با وقوع این حادثه کلیه امکانات برای مهار آتش سوزی بسیج شدند و هم اکنون در حال اطفای حریق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هورالعظیم، آخرین بازمانده تالاب های بین النهرین، در جنوب غربی کشور در خوزستان قرار دارد. یک سوم این تالاب در ایران و دو سوم در عراق واقع شده است.

از اوایل تیرماه امسال نیز آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق آغاز شده است.