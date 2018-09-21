ترافیک در محورهای ۹گانه/کرج و هراز ترافیک سنگین دارند

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: شاهد بارش پراکنده باران در محور فیروزکوه(محدوده گدوک) و استان اردبیل محور اردبیل-سراب هستیم.
وی افزود: همچنین در استان اردبیل و محور آستارا مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در ۹محور مواصلاتی خبر داد و این محورها را به شرح زیر عنوان کرد:
۱- شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده های مرزن آباد، پل زنگوله، سه راهی دیزین، سدکرج و آدران) سنگین و طول محور پرحجم و روان
۲- شمال به جنوب محور هراز محدوده های نارنجستان تا تونل شماره ۱، سه راهی چلاو، شنگلده سنگین و طول محور پرحجم و روان
۳-آزادراه قم –تهران –پرحجم و روان
۴-طول مسیرشمال به جنوب محور رشت-قزوین-پرحجم و روان
۵-باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرویلا تا پل فردیس)-نیمه سنگین
۶-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره)-نیمه سنگین
۷-مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه پرحجم و روان
۸-هردو مسیر محور لواسان محدوده گردنه قوچک-پرحجم و روان
۹-استان خراسان رضوی محورهای نیشابور-مشهد و چناران-مشهد-پرحجم و روان
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