ترافیک در محورهای ۹گانه/کرج و هراز ترافیک سنگین دارند

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: شاهد بارش پراکنده باران در محور فیروزکوه(محدوده گدوک) و استان اردبیل محور اردبیل-سراب هستیم.

وی افزود: همچنین در استان اردبیل و محور آستارا مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در ۹محور مواصلاتی خبر داد و این محورها را به شرح زیر عنوان کرد:

۱- شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده های مرزن آباد، پل زنگوله، سه راهی دیزین، سدکرج و آدران) سنگین و طول محور پرحجم و روان

۲- شمال به جنوب محور هراز محدوده های نارنجستان تا تونل شماره ۱، سه راهی چلاو، شنگلده سنگین و طول محور پرحجم و روان

۳-آزادراه قم –تهران –پرحجم و روان

۴-طول مسیرشمال به جنوب محور رشت-قزوین-پرحجم و روان

۵-باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرویلا تا پل فردیس)-نیمه سنگین

۶-باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره)-نیمه سنگین

۷-مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه پرحجم و روان

۸-هردو مسیر محور لواسان محدوده گردنه قوچک-پرحجم و روان

۹-استان خراسان رضوی محورهای نیشابور-مشهد و چناران-مشهد-پرحجم و روان