تاد هینز سراغ یکی از مشهورترین خانواده های آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تاد هینز کارگردان آمریکایی قرار است فیلم «مرور» را که برداشتی آزاد از خانواده ثروتمند دوپان است برای کمپانیParticipant Media، کارگردانی کند.

یکی از تهیه کنندگان فیلم مارک رافلو بازیگر صاحب نام آمریکایی است. گفته می شود رافلو به عنوان بازیگر فیلم نیز درنظر گرفته شده است با این حال مذاکرات با وی در مراحل ابتدایی قرار دارد. متیو کارنهام نسخه اولیه فیلمنامه را نوشته و ماریو کورئا نیز آن را بازنویسی کرده است. انتظار می رود داستان فیلم به بعد از دورانی که خانواده دوپان فعالیت خود را به عنوان یکی از ثروتمندترین خانواده های آمریکایی آغاز کرد، برگردد.

ایلودر ایرنه دوپان در سال ۱۷۹۹ در خلال انقلاب فرانسه به آمریکا نقل مکان کرد و به عنوان تولیدکننده باروت آینده خود را در این کشور به وجود آورد. خانواده دوپان پس از آن فعالیت خود را در تولید مواد شیمیایی توسعه دادند و با اختراع نایلون، کولار و تفلون توسط برخی از کارکنان شرکت، ثروت عظیمی نصیبشان شد؛ ثروتی که اکنون نیز میلیاردها دلار است و ۳۵۰۰ نفر از اعضای خانواده در آن شریک هستند. با این حال ننگین ترین اتفاق در تاریخ خانواده دوپان ارتباطی به ثروت آنها ندارد بلکه در جریان قتل دیوید شولتز کشتی گیر برنده مدال طلای المپیک سال ۱۹۸۴ توسط جان ای. دوپان یکی از اعضای این خانواده است. جالب این است که مارک رافلو یکی از تهیه کنندگان فیلم، پیش از این در اثر تحسین شده «فاکس کچر» در نقش دیوید شولتز بازی کرده بود.

تاد هینز تاکنون بیش تر دوران کاری خود را صرف توسعه پروژه هایش کرده و به ندرت با ماموریت های این چنینی مواجه شده است. با این حال تاریخچه خانواده دوپان شباهت های بسیاری به برخی از کاراکترهای مخدوش به تصویر کشیده شده توسط هینز در فیلم های پیشین مانند «دور از بهشت»، «کارول» و درام زندگینامه ای باب دیلن «من آنجا نیستم» دارد.

هینز به تازگی فیلم «شگفت زده» را برای استودیوهای آمازون کارگردانی کرده است.