شعرخوانی «رندان تشنه لب» در رثای عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با عزاداری های ماه محرم، شب شعر عاشورایی «رندان تشنه لب» روز یکشنبه 8 مهر ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.

در این شب شعر که از ساعت 18 در جریان خواهد بود، جمعی از شاعران طنزپرداز و آیینی تازه ترین یا شناخته شده ترین سروده هایشان را در مدح و وصف واقعه عاشورا، امام حسین(ع) و یارانشان می‌خوانند.

«رندان تشنه لب» عنوان محفل شعری در حوزه هنری است که هر ساله در این ایام با حضور شاعران طنزپرداز و آیینی و با هدف پاسداشت ارزش های عاشورایی توسط موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر با همکاری دفتر طنز برگزار می شود. این محفل شعر در دیگر ایام سال با عنوان «در حلقه رندان» به طور ماهانه در جریان برگزاری است.

حضور در این شب شعر برای عموم علاقه مندان آزاد است.