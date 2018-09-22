  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی؛

ساعت کاری بانک‌های خصوصی در مهرماه تغییر نمی‌کند

ساعت کاری بانک‌های خصوصی در مهرماه تغییر نمی‌کند

دبیر کانون بانک ها و موسسات خصوصی کشور اعلام کرد که ساعت کاری بانک ها در دو هفته نخست مهر ماه تغییری نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره اینکه ادارات و دستگاه های دولتی می توانند برای کمک به مدیریت ترافیک در شهرها با توجه به بازگشایی مدارس اقدام به شناور کردن ساعت کاری کنند، گفت: ساعت کاری بانک های خصوصی در ۲ هفته نخست مهرماه هیچ تغییری نمی کند و مطابق قبل است.

وی افزود: ساعت کاری برخی از بانک های خصوصی از ساعت ۸ تا ۱۶ و برخی دیگر ۸ تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه است و کارکنان براساس ساعت کاری قبلی خود بر سر کار حاضر شده و خدمات دهی انجام می دهند.

پیش تر سردار محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ  اعلام کرده بود که امسال در ۲ هفته ابتدایی مهرماه با مصوبه شورای ترافیک استان تهران ساعات آغاز کار کارمندان شناور شده و بین ساعات ۷ تا ۸ و ۳۰ دقیقه شناور شده است.

وی با بیان اینکه این تغییر ساعت تنها مربوط به ۲ هفته ابتدایی مهرماه است، افزود: موارد استثناء نیز به کارمندان اطلاع داده شده است و مشاغلی همچون کارمندان بانک‌ها و دستگاه‌های خدماتی برابر ضوابط موجود فعالیت خواهند کرد.

دولت در تابستان سال جاری نیز برای مدیریت مصرف برق اقدام به تغییر ساعت کاری تمامی دستگاه ها و ادارات دولتی و همچنین بانک ها کرد. در تابستان سال جاری تمامی ادارات و بانک ها از ساعت ۶ تا ۶ و ۳۰ دقیقه کار خود را آغاز کرده و تا ساعت ۱۴ بر سر کار حاضر بودند.

پیش از این نیز طرح های مختلفی برای مدیریت ترافیک به ویژه در شهر تهران در روزهای نخست بازگشایی مدارس اجرا شده بود و در سال جاری دولت اقدام به شناور کردن ساعات آغاز به کار ادارات دولتی کرده است. براساس آمار موجود، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها حدود ۲۰ درصد بر ترافیک موجود در شهرها در ساعات اولیه کاری اضافه خواهد کرد.

کد مطلب 4408762
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها