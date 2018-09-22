به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره اینکه ادارات و دستگاه های دولتی می توانند برای کمک به مدیریت ترافیک در شهرها با توجه به بازگشایی مدارس اقدام به شناور کردن ساعت کاری کنند، گفت: ساعت کاری بانک های خصوصی در ۲ هفته نخست مهرماه هیچ تغییری نمی کند و مطابق قبل است.

وی افزود: ساعت کاری برخی از بانک های خصوصی از ساعت ۸ تا ۱۶ و برخی دیگر ۸ تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه است و کارکنان براساس ساعت کاری قبلی خود بر سر کار حاضر شده و خدمات دهی انجام می دهند.

پیش تر سردار محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده بود که امسال در ۲ هفته ابتدایی مهرماه با مصوبه شورای ترافیک استان تهران ساعات آغاز کار کارمندان شناور شده و بین ساعات ۷ تا ۸ و ۳۰ دقیقه شناور شده است.

وی با بیان اینکه این تغییر ساعت تنها مربوط به ۲ هفته ابتدایی مهرماه است، افزود: موارد استثناء نیز به کارمندان اطلاع داده شده است و مشاغلی همچون کارمندان بانک‌ها و دستگاه‌های خدماتی برابر ضوابط موجود فعالیت خواهند کرد.

دولت در تابستان سال جاری نیز برای مدیریت مصرف برق اقدام به تغییر ساعت کاری تمامی دستگاه ها و ادارات دولتی و همچنین بانک ها کرد. در تابستان سال جاری تمامی ادارات و بانک ها از ساعت ۶ تا ۶ و ۳۰ دقیقه کار خود را آغاز کرده و تا ساعت ۱۴ بر سر کار حاضر بودند.

پیش از این نیز طرح های مختلفی برای مدیریت ترافیک به ویژه در شهر تهران در روزهای نخست بازگشایی مدارس اجرا شده بود و در سال جاری دولت اقدام به شناور کردن ساعات آغاز به کار ادارات دولتی کرده است. براساس آمار موجود، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها حدود ۲۰ درصد بر ترافیک موجود در شهرها در ساعات اولیه کاری اضافه خواهد کرد.