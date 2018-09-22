تورم کالاهای وارداتی ۴۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده می ­شود.

روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است.

لازم است ذکر شود که برای محاسبه شاخص­ فصل بهار سال ١٣٩٧ از داده­های مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است و لذا نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی می­باشد و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود.

شایان ذکر است که پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی سال ١٣٩٧ را استخراج و ارائه نمود، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.

۱.شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار سال­ ١٣٩٧ برابر با ٧١٢.٨ است که نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٦، ٤٤.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ٤٥.٩ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٩.٤ درصد بوده است.

۲.شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار سال­ ١٣٩٧ برابر با ٢٤٧.١ است که نسبت به فصل قبل، ٦.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٣.٤- درصد بوده است.

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