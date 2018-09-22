زمینه تحصیل کودکان کار در زنجان باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه در مراسم توزیع لوازم‌التحریر به کودکان کار، به شناسایی کودکان کار در زنجان اشاره کرد و افزود: به کمک کلینیک مددکاری ۱۳۲ کودک خیابانی در زنجان شناسایی‌شده است.

وی اظهار کرد: این تعداد کودک کار تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند و این نهاد به پوشش تحصیلی این تعداد کودک تأکید و توجه ویژه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: در مرکز آموزشی، حمایتی کودکان کار آموزش‌های لازم به کودکان و مادران و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام می‌شود.

محمدی قیداری تأکید کرد: کار کردن کودکان بر اساس قانون تا ۱۵ سالگی ممنوع است و برای ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط امکان‌پذیر است.

وی یادآور شد: بیشتر کودکان کار از خانواده‌هایی هستند که از روستا به شهر مهاجرت کرده‌اند و یا اینکه بچه طلاق هستند و یا مادر سرپرست خانواده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ابراز کرد: کودکان سرمایه‌های با ارزش جامعه هستند و باید برای توسعه اجتماعی و ریشه‌کن کردن فقر باید دست‌به‌کار شویم و زمینه تحصیل کودکان کار را فراهم کنیم.