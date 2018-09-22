اجازه آشفته سازی بازار را به سودجویان و دلالان نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هدایت حاتمی در نشست ستاد تنظیم بازار اظهار داشت:خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم هیچ مشکلی در کشور و کرمانشاه نداریم.



وی افزود: استان کرمانشاه در زمینه تولید کالاهای ضروری پرمصرف مانند روغن، رب گوجه فرنگی، لبنیات دارای ظرفیت های بسیار مناسبی است.



معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم ها، این ظرفیت یک فرصت برای رونق تولید و تنظیم بازار و بهبود فضای کسب و کار در استان است، تصریح کرد: لیست مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید این واحدها در حوزه های مختلف، توسط یک گروه کارشناسی، شناسایی شده اند و به صورت ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیرامون رفع آن ها تصمیم گیری خواهیم کرد.



وی با اشاره به اینکه تغییر قیمت های نامتعارف کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند قابل قبول نیست و با این رویه برخورد می کنیم، افزود:کرمانشاه رتبه ششم کشور در زمینه ناوگان سنگین حمل و نقل را داراست که این یک فرصت برای استان است.



حاتمی عنوان کرد: با جدیت در تلاش هستیم سهمیه لاستیک متناسب با این جایگاه از طریق مرکز در اختیار کامیونداران استان قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه از ظرفیت مرزهای مبادلاتی استان برای واردات کالاهای مورد نیاز و تنظیم بازار عرضه و تقاضا بهره خواهیم گرفت بیان کرد:بسیاری از مشکلات فعلی بازار را می توان با تعامل پویا و رایزنی مداوم حل کرد.



معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با بیان اینکه کالاهایی که تهیه شده اند باید به شکل بسیار مناسبی و در قالب یک سیستم توزیع سالم در اختیار مصرف کننده قرار گیرند، گفت:مدیران نباید اجازه شکل گیری فساد در چرخه تامین و توزیع کالا را بدهند.



وی بیان داشت:اجازه نمی دهیم عده ای دلال و سودجو بازار را آشفته کنند.