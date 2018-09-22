به گزارش خبرنگار مهر، سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در شبکه خبر ضمن تشریح جزئیات حادثه تروریستی اهواز، اظهار کرد: ۴ تروریست امروز اهواز چند روز قبل سلاح‌هایی را در نزدیکی محل رژه، یعنی در پارکی که پشت جایگاه رژه قرار داشت، مخفی کرده بودند و صبح امروز خود را در پوشش مردمی به محل مراسم رساندند.

وی با بیان اینکه این ۴ تروریست با سلاح کلاشینکف مردم را به رگبار بستند، گفت: در میان شهدا یک دختربچه و یک جانباز ویلچری نیز وجود دارند. تعدادی از تیرها هم از میان مردم به رژه روندگان و مجریان مراسم برخورد کرد و باعث به شهادت رسیدن و زخمی شدن آنها شد.

سردار شکارچی گفت: نیروهای امنیتی بلافاصله و علیرغم حضور مردم و محدودیت‌های موجود، با دقت و سرعت عمل بسیار بالا سه نفر از تروریست‌ها را درجا به درک واصل کردند و یک نفر را هم که مجروح شده بود، دستگیر کردند که در بیمارستان بدلیل شدت جراحات به هلاکت رسید.