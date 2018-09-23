کاهش شدید احساس شادی میان زنان انگلیسی

بهگزارش خبرنگار مهر بهنقل از گاردین، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد سطح شادی در میان دختران و زنان انگلیسی نسبت به یک دهه گذشته بهشدت کاهش یافته است.
اکثر دختران و زنان این کشور معتقداند، رسانههای اجتماعی و آزمونهای مدارس موجب افزایش استرس در میان آنها و کاهش سطح شادی شده است.
براساس بررسی اخیر سازمان «راهنمای دختران»، تنها یک چهارم از دختران بین ۷ تا ۲۱ سال احساس خوشحالی مطلوب دارند. این آمار نسبت به سال ۲۰۰۹، ۴۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس تحقیقی که بر روی ۱۹۰۰ زن و دختر ۷ تا ۲۱ سال انگلیسی انجام شده، ۲۷ درصد از زنان بین ۱۷ تا ۲۱ سال در زندگی خود احساس خوشبختی نمیکنند.
این آمار نشان میدهد که میزان ناراحتی و نارضایتی از زندگی در میان زنان و دختران کشور انگلیس نسبت به سال ۲۰۰۹، ۱۱ درصد کاهش داشته است.
مطالعات نشان میدهد، احساس ناراحتی یا عدم خوشحالی، ۶۱ درصد بر روی اعتماد به نفس زنان، ۵۰ درصد بر سلامت، ۴۹ درصد بر روابط اجتماعی و عاطفی و ۳۹ درصد بر روی تحصیلات آنها اثر منفی داشته است.
همچنین از هر ۱۰ دختر ۷ نفر آزمونهای مدارس را عامل اصلی استرس و ناراحتی میدانند. بهعلاوه ۵۹ درصد از دختران انگلیسی نیز رسانههای اجتماعی را عامل کاهش احساس خوشحالی اعلام کردهاند.
شمار زیادی از دختران اهل انگلستان نیز هتک حرمت، تهدید، رفتارهای خشونتبار و ارتباطهای نامناسب در اینترنت را عامل کاهش احساس خوشحالی دانستهاند.
براساس این گزارش، امروزه دختران بیشتر زمان خود را در اینترنت گذرانده و ارتباطات اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده است.
همچنین ناامنی در سطح جامعه نیز موجب کاهش ارتباط اجتماعی زنان و عدم خوشحالی آنها شده است. بهطوریکه بیش از نیمی از دختران ۱۳ تا ۲۱ ساله انگلیسی در خیابان و وسایل حملونقل عمومی در معرض آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و احساس ناامنی میکنند.
نتایج مطالعات نشان میدهد، اغلب دختران انگلیسی در سال ۲۰۱۸ دوستانی با مشکلات روانی دارند. همچنین ۷۱ درصد از دختران در اطرافیان خود حداقل یک فرد مبتلا به مشکلات روانی را میشناسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵، ۶۲ درصد افزایش داشته است.
نظر شما