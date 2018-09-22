به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر امروز در آئین تجلیل از پیرغلامان در حسینیه بیت‌الزهرا (س) اندیمشک عنوان کرد: نوکری و خدمت به اباعبدالله حسین (ع) افتخار و هدیه آسمانی به بانیان، پیرغلامان، عزاداران و خدمت‌گذاران به هیئت‌های عزاداری و اجتماعات حسینی (ع) و اهل بیت (ع) است.

وی، خیمه اباعبدالله (ع) مردانگی، برادری، آزادگی را از ویژگی‌های خیمه‌گاه امام حسین (ع) دانست و افزود: سیاه و سفید، مسلمان و غیر مسلمان با هر سمت همه در خیمه‌گاه اباعبدالله حسین (ع) یکسان بوده و همه در زیر بیرق اباعبدالله (ع) دارای یک ارزش یک‌سان هستند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن با طراحی تحریم‌ها و ایجاد فشار بر جامعه به دنبال ناامیدی مردم و کم‌رنگی تاسوعا و عاشورای حسینی بود، اظهار کرد: در روزهای تاسوعا و عاشورا هیات عزاداری انقلاب حسین (ع) را به انقلاب خمینی کبیر متصل کرده و انقلاب اسلامی را به انقلاب صاحب‌زمان (ع) گره خواهید زد.

وی گفت: دهه اول محرم امسال با شکوه بیشتر و نظم و انسجام بالاتری در شهرستان، استان و کشور برگزار شد و نقشه‌های دشمن در ایجاد کم‌رنگی در ایام عزاداری‌ها با توجه به جریان قیام عاشورا در روح و جان ملت جاری است، نقشه‌های آنان شکست خورده و اثرگذار نخواهد بود.

حسنوند با بیان اینکه امریکا در انتخابات عراق، یمن، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان و سایر کشورهای مسلمان و شیعه بازنده میدان است، تصریح کرد: آتش کشیدن کنسولگری ایران در بصره عراق اقدامی طراحی شده از سوی سعودی و آمریکا برای ایجاد تنش میان ایران و عراق و ایجاد تفرقه در بین ملت‌های شیعی و جبران شکست‌های خود در منطقه است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: خون برادران سپاه، ارتش و عموم مردم در اتفاق امروز اهواز به هم جوشید و بیان کننده اتحاد و برادری در جامعه بوده و دشمن بدانند که با حرکات این چنینی در صفوف ملت خلل ایجاد نکرده و ملت بزرگوار ایران متحدتر از گذشته خواهد کرد.

وی در خاتمه گفت: دشمن با ایجاد تشنج در روابط دو ملت ایران و عراق به دنبال انشقاق در اتحاد جهانی بیست‌میلیونی در ایام اربعین حسینی (ع) بوده، اما بدانند ملت ایران آماده و دشمن را ناامید و همایش اجتماع بزرگ اربعین حسینی (ع) با اتحاد ملت‌های شیعی با شکوه‌تر برگزار خواهد شد.