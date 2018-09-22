ادای احترام به شهدای اهواز/ کمک داور بازی مصدوم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: دیدار هفته هفتم در قائمشهر بین دو تیم استقلال تهران و نساجی مازندران از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آغاز شد.

این بازی با یک دقیقه سکوت به دلیل حملات تروریستی اهواز و شهادت جمعی از هموطنان در مراسم رژه نیروهای مسلح آغاز شد و بازیکنان دو تیم به شهدای این حمله ناجوانمردانه ادای احترام کردند.

نساج ها درحالی بازی مقابل تیم پایتخت نشین استقلال را آغاز کردند که محمد عباس زاده کاپیتان تیم نساجی مازندران برخلاف شش هفته گذشته روی نیمکت نشست و در دقیقه ۷۲ به جای مهدی نظری وارد زمین شد، همچنین ساکنان همسایه ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با وجود تاکید رفعتی ناظر فدراسیون، روی داربست نصب شده داربست دیگری بستند و بازی دیدار را از پشت بام خانه ها تماشا کردند.

در اواسط نیمه دوم کمک داور بازی به دلیل برخورد با بازیکن عراقی تیم استقلال دچار مصدومیت جزیی و بازی دقایقی متوقف شد.

در بین دو نیمه بازی نساجی - استقلال با حضور مقامات استانی و قاضی بیژن قاسم زاده بازپرس جرایم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه از بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری جهان تقدیر به عمل آمد.

تیم تازه به لیگ برتر رسیده نساجی مازندران در ۲۰ دقیقه اول بازی توپ و میدان را در اختیار داشت ولی رفته رفته استقلالی ها بر بازی مسلط شدند و توانستند حملاتی را روی دروازه قائمشهری ها ایجاد کنند اما تلاش هایشان نتیجه ای نداد.

حضور مشتاقان روی سقف خانه ها برای تماشای دیدار نساجی و استقلال و تنش در بازی پس از درگیری فیزیکی تبریزی و میری از دیگر حاشیه های این دیدار بوده است.

در تیم استقلال، مهدی رحمتی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، علی کریمی، فرشید باقری، روح الله باقری، مرتضی تبریزی، طارق همام و وریا غفوری شاگردان شفر و حامد لک، مجتبی ممشلی، حامد شیری، گولیسیانی، فرشاد فرجی، محمد آبشک، احمد عبدالله زاده، سجاد عاشوری، علی اصغر آشوری، سید محمد میری و محمد مهدی نظری شاگردان نکونام در این بازی بوده اند.

این بازی بدون گل به پایان رسید و استقلال با این تساوی ۷ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفت. نساجی هم با ۶ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته است.