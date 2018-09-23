  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد؛

تسهیلاتی برای توسعه رسانه‌ها در فضای مجازی

تسهیلاتی برای توسعه رسانه‌ها در فضای مجازی

اداره کل رسانه‌های داخلی وزارذت ارشاد از ایجاد تسهیلاتی برای توسعه رسانه‌ها در فضای مجازی با حداقل هزینه خبر داد.

به گزارش خبرگزارلی مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به اهمیت توسعه فعالیت رسانه‌های مکتوب در فضای مجازی، نشریات می‌توانند با حداقل هزینه، صاحب وبگاه شوند.

بر این اساس، مدیران مسئول نشریات می‌توانند برای آگاهی از تسهیلات فوق به سامانه جامع رسانه‌ها (e-rasaneh.ir) مراجعه کنند. در این سامانه، جدول ارائه خدمات یکی از شرکت‌های مورد توافق، بر اساس تعرفه سالیانه معرفی شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، با توجه به ابلاغ صورت گرفته به ادارات کل ارشاد استان‌ها، نشریات استانی نیز می‌توانند از این طریق از این تسهیلات بهره‌مند شوند. امکان استفاده از این طرح برای رسانه‌های نوپا در حوزه الکترونیک نیز وجود دارد.

کد خبر 4409844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها