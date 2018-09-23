به گزارش خبرگزارلی مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی طی اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به اهمیت توسعه فعالیت رسانههای مکتوب در فضای مجازی، نشریات میتوانند با حداقل هزینه، صاحب وبگاه شوند.
بر این اساس، مدیران مسئول نشریات میتوانند برای آگاهی از تسهیلات فوق به سامانه جامع رسانهها (e-rasaneh.ir) مراجعه کنند. در این سامانه، جدول ارائه خدمات یکی از شرکتهای مورد توافق، بر اساس تعرفه سالیانه معرفی شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، با توجه به ابلاغ صورت گرفته به ادارات کل ارشاد استانها، نشریات استانی نیز میتوانند از این طریق از این تسهیلات بهرهمند شوند. امکان استفاده از این طرح برای رسانههای نوپا در حوزه الکترونیک نیز وجود دارد.
