به گزارش خبرگزاری مهر ، هگست در پیامی در صفحه شخصی خود، با بازنشر گزارش شبکه خبری «ان‌بی‌سی»، نوشت: صددرصد نادرست است.

وی افزود: ما این موضوع را به ان‌بی‌سی گفتیم اما آنها با استناد به منابع ناشناس، دروغ می‌گویند.

هگست در ادامه با بیان این ادعا که تنها وظیفه‌اش عظمت بخشیدن به وزارت جنگ آمریکا است، خطاب به حامیان خود، گفت: میهن‌پرستان به کار خود ادامه دهید.

شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا پیش‌تر گزارش داده بود که پیت هگست با دوستان و نزدیکان خود درباره احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ این کشور گفتگو کرده است.

بر اساس این گزارش، حضور هگست در یک رویداد در ایالت آیووا در ماه جاری میلادی نیز گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را افزایش داده است.

