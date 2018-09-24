مجازات های جایگزین حبس با هدف حبس زدایی بیشتر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن پور در جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان یزد اظهار داشت: بهره مندی از نظرات نماینده های ناجا، مددکاران و مشاوران حقوقی در پرونده های مستلزم حبس در قالب ایجاد واحد های مشاوره نقش موثری خواهد داشت.

وی بیان داشت: با هدف کاهش جمعیت کیفری، در مراکز استان ها پس از صدور کیفر خواست و تا قبل از صدور رای، نظرات مشورتی مشاوران این واحد اخذ شود.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز تصریح کرد: با تشکیل این واحد های مشاوره در پرونده های مستلزم حبس پس از مصاحبه و بررسی همه جانبه شخصیت متهم، شرایط ارتکاب جرم، شرایط بزه دیده و خانواده آنان مشاورین این واحد باید نظریه مشورتی خود را در خصوص نوع مجازات جایگزین حبس ارائه دهند.

وی عنوان کرد: قاضی محکمه نیز می تواند به بهترین روش با رویکرد اصلاحی و اثر گذار با استفاده از این نظریات مشورتی آراء جایگزین حبس صادر کند.

این مقام قضایی با اشاره به سیاست های نظام و استفاده حداقلی و توام با منطق جزایی از حبس گفت: با تاکید و فرمان مقام معظم رهبری و توجه و اهتمام قوای سه گانه در این خصوص، با ارائه لوایح قضایی از طرف قوه قضائیه و تصویب آن ها در قالب قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و پیش بینی نهادهای جایگزین حبس رسالت قوای سه گانه در راستای اجرای این قوانین شروع شده است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان و کمیته کاهش آمار زندانیان با تمام قوا و در راستای اجرای هر چه بهتر این سیاست پیش می رود و نشست ها و جلسات متعددی را برای ارتقاء کمی و کیفی این اصل تشکیل داده است و تصمیمات راهبردی و مؤثری اتخاذ شده است.