به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین‌زاده، با بیان این که بیش از ۶۰ میلیون حساب فعال در این بانک وجود دارد، گفت: با حجم گسترده عملیات بانکی و بیش از ۶۰ میلیون تراکنش روزانه ثبت شده در واحدهای این بانک، پیاده سازی این سیستم اقدامی بسیار بزرگ به شمار می رود.

به گفته وی، تحت وب کردن عملیات تحویلداری را می توان انقلابی در عملیات بانکداری این بانک دانست؛ به نحوی کهدر سیستم جدید، همه عملیات کاری بانکداران در سروری خارج از بانک ذخیره می شود، بنابراین می توان عملیات بانکی را خارج از شعبه و در هر نقطه ای که به شبکه دسترسی وجود داشته باشد، ارائه کرد.

حسین‌زاده با بیان این که از این پس، به روزرسانی سامانه ها، دیگر مستلزم حضور در شعبه نیست، گفت: با پیاده سازی سیستم تحویلداری تحت وب، محدودیت استفاده از سیستم عامل واحد نیز در بانک از بین خواهد رفت.