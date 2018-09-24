جهش ۲ درصدی قیمت نفت با احتمال کم شدن عرضه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، تنها چند هفته قبل از اجرای تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، قیمت نفت ۲ درصد جهش کرد و برخی تاجران پیشبینی میکنند با کم شدن عرضه جهانی قیمتها از ۱۰۰ دلار هم فراتر بروند.
در معاملات امروز تا ساعت ۱۱:۴۸ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت برنت ۱.۶۳ دلار یا بیش از ۲ درصد جهش کرد و به ۸۰.۴۷ دلار رسید. این بالاترین قیمت این شاخص از ماه می تا کنون است.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک آمریکا هم با ۱.۱۸ دلار افزایش به ۷۱.۹۶ دلار رسید.
میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا در پایینترین سطح خود از اوایل ۲۰۱۵ تا کنون است و هرچند تولید نفت آمریکا در رکورد ۱۱ میلیون بشکه به سر میبرد، افت میزان فعالیتهای حفاری در هفته اخیر، نوید کاهش میزان تولیدات را میدهد.
تاجران بزرگ نفت، ترافیگورا و مرکوریا، دوشنبه اعلام کردند که با محدودتر شدن عرضه بازار پس از اجرای کامل تحریمهای نفتی آمریکا بر علیه ایران از ماه نوامبر، قیمت نفت برنت میتواند تا کریسمس به ۹۰ دلار برای هر بشکه برسد و تا اوایل ۲۰۱۹ از ۱۰۰ دلار هم فراتر برود.
جیپیمورگان هشدار داده است تحریمهای ضد ایرانی آمریکا میتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را از دسترس بازارها خارج کند، درحالیکه مرکوریا پیشبینی کرده است این مقدار تا ۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
رهبر اوپک، عربستان سعودی و بزرگترین متحد تولیدکننده نفت در خارج از این گروه، روسیه، روز یکشنبه درخواست ترامپ برای هرگونه افزایش فوری تولید را رد کردند.
جیپی مورگان در آخرین تحلیل خود از بازار که روز جمعه منتشر شد گفت که با تحریم ایران احتمال رسیدن قیمت نفت به ۹۰ دلار، در ماههای آتی وجود دارد.
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