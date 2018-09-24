به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری سعید خندق آبادی مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره و مراسم رونمایی از بسته فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس صبح امروز دوشنبه دوم مهر در محل حوزه هنری برگزار شد.

خندق آبادی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه این موسسه اولین موسسه ویدیویی است که در کشور تشکیل شده و تا امروز به فعالیت های خود در زمینه شبکه نمایش خانگی ادامه داده است، گفت: از سال ۸۹ در این موسسه حضور دارم و تا امروز تمام تلاش خود را کرده ام تا موسسه هنرهای تصویری سوره را پویاتر کنم.

وی بیان کرد: از جمله اولویت های اصلی این موسسه محتوا است که در این زمینه می توان به آثاری با موضوع دفاع مقدس، انقلابی و مذهبی اشاره کرد. البته در کنار این آثار، فیلم های پرفروش و کم حاشیه را نیز خریداری و در شبکه نمایش خانگی توزیع می کنیم.

مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره تاکید کرد: ما در این موسسه خودکفا هستیم و بر خلاف نظر برخی از رسانه ها، بدون رانت و بودجه دولتی به حیات خود ادامه می دهیم. به همین دلیل باید به سود خرید فیلم ها نیز توجه کنیم. در همین راستا سال سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان از فروش فیلم در گیشه سود داشتیم.

وی با اشاره به اینکه فیلم های مذهبی و دفاع مقدسی در شبکه نمایش خانگی سوددهی خوبی ندارد، بیان کرد: سال گذشته آثاری چون «ویلایی ها»، «دریاچه ماهی»، «یتیم خانه ایران»، «ماجرای نیمروز» و «فهرست مقدس» را توزیع کردیم.

خندق آبادی با اشاره به افزایش قیمت دی وی دی ها گفت: گران شدن دی وی دی دست ما نبود و در شرایطی قرار گرفتیم که مجبور به این کار شدیم. به عنوان مثال در ابتدای سال قیمت محصولات شبکه نمایش خانگی ۶ هزار تومان بود اما با افزایش قیمت دلار و در ادامه آن افزایش مواد اولیه، مجبور به افزایش قیمت در محصولات شدیم. در واقع با افزایش قیمت دلار، هزینه تولید متریال از ۸۰۰ تومان به ۲ هزار تومان رسید. البته تاکید می کنم که افزایش قیمت این محصولات کاملا به دست ما نمی رسد و بخشی از آن هزینه موارد دیگر می شود.

وی با اشاره به اینکه تهیه کنندگان قیمت رایت را بالا برده اند بیان کرد: ما می دانستیم با افزایش قیمت با کاهش مخاطب مواجه می شویم به گونه ای که با افزایش قیمت تا امروز با کاهش ۵۰ هزار تیراژی مواجه شده ایم.

مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره به مساله شرکت های وی او دی اشاره کرد و توضیح داد: متاسفانه شرکت های وی او دی برخلاف خواسته ما، قیمت محصولات خود را افزایش نداده اند و همین مساله سبب شده است تا تعداد فروش ما نسبت به گذشته کاهش پیدا کند. البته در تلاش هستیم تا با همکاری تعدادی از شرکت های شبکه نمایش خانگی موسسه وی او دی برای پخش محصولات خود فراهم کنیم که البته این امر نیازمند به بودجه زیادی است.

وی با اشاره به وضعیت خطرناک موسسه های شبکه نمایش خانگی و شرایط ورشکستگی آنها تاکید کرد: پیش از این ۲۸ موسسه فعالیت می کردند که امروز تعداد این موسسه ها در شبکه نمایش خانگی به ۶ شرکت رسیده است.

خندق آبادی در بخشی دیگر از صحبت های خود به حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در گذشته از شرکت های شبکه نمایش خانگی داشت، بیان کرد: در گذشته ارشاد پروانه نمایش انیمیشن های میجر را برای شبکه های نمایش خانگی صادر می کرد اما نزدیک به ۵ سال است که جلوی این کار را گرفته است به همین دلیل بخشی از سود ما در این زمینه حذف شده است.

وی درباره رایت فیلم ها گفت: قیمت رایت ثابت نیست و این قیمت برای هر فیلم بر مبنای فروش گیشه آن فرق می کند، تا سال گذشته رایت فیلم ها ۸ تا ۱۰ درصد فروش گیشه بود.

مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره در پاسخ به این پرسش که به دنبال تحت فشار قراردادن وزارت ارشاد برای ارائه حمایت ها نیستید؟ بیان کرد: ما نمی خواهیم وزارت ارشاد را زیر فشار قرار دهیم، موسسات شبکه نمایش خانگی واقعا مجبور به افزایش قیمت محصولات خود بودند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: در شرایط فعلی موسسه های زیر پله ای وارد کار شده اند و فیلم های خارجی را بدون سانسور و با کیفیت دوبله پایین در اختیار مردم قرار می دهند. در چنین شرایطی حتی موسسه های دوبله نیز تعطیل و بسیاری از دوبلورها به شرکت های زیرزمینی پیوسته اند.

خندق آبادی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان پول رایت به صاحبان فیلم ها پرداخت کردیم. در کنار آن نیز ۱ میلیارد تومان ارزش افزوده پرداخت کردیم، این در حالی است که ارزش افزوده باید از سوی مشتری پرداخت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: پیش بینی می کنیم سود ما در سال جاری به جهت آثاری که خریداری کرده ایم بیشتر شود. در سال جاری فیلم را در هنگام نگارش فیلمنامه و قبل از تولید خریداری می کنیم.

خندق آبادی در پایان تاکید کرد: این موسسه هیچ کدام از آثاری را که توسط حوزه هنری اکران نمی شود خریداری نمی کند.