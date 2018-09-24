ورود ۱۲۸ هزار تن کالا به خراسان رضوی در ۵ ماه اول امسال

به گزارش خبرنگارمهر، قربان میرزایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق آمار موجود امسال بر خلاف سال های گذشته صادرات به کشورهای آسیای میانه از رشد خوبی برخوردار بوده و به جز ترکمنستان که رشد چندانی نداشته ، صادرات به تاجیکستان با رشد ارزشی ۹ درصد و ازبکستان ۱۱۹ درصد و قزاقستان ۱۲ درصد و قرقیزستان ۱۱ درصد شرایط نسبی خوبی داشته است.

وی افزود: در حوزه واردات امسال ترکیه در رتبه اول و امارات و روسیه در رتبه های بعدی قرار دارند و عمده کالاهای وارداتی استان کالاهای اساسی و مواد اولیه ازجمله از دانه های روغنی ، حبوبات و پنبه ، واگن های روباز و مواد اولیه تولید و نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا، ابریشم ، قطعات فولادی و ماشین آلات صنعتی بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد:افغانستان نخستین بازار صادراتی خراسان رضوی و بعد از آن ترکمنستان و عراق ، امارات و تاجیکستان قرار دارد. زعفران همچنان در ردیف اول کالاهای صادراتی استان است و پس از آن انواع کفپوش ها و میوه و سبزیجات ، رب گوجه فرنگی ومحصولات فولادی قرار دارد.

میرزایی گفت: حجم صادرات استان در ۵ ماهه امسال یک میلیون و ۱۱۸ هزار تن به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد رشد داشته است. در این مدت همچنین واردات استان مواد اولیه و تجهیزات بود و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار به استان وارد شد که رشد وزنی آن نسبت به همین زمان در سال قبل ۵ درصد و ارزشی ۹ درصد است.