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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

معاون استاندارخراسان رضوی:

ورود ۱۲۸ هزار تن کالا به خراسان رضوی در ۵ ماه اول امسال

ورود ۱۲۸ هزار تن کالا به خراسان رضوی در ۵ ماه اول امسال

مشهد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طبق آمار موجود در پنج ماه اول امسال ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار وارد استان شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، قربان میرزایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق آمار موجود امسال بر خلاف سال های گذشته صادرات به کشورهای آسیای میانه از رشد خوبی برخوردار بوده  و به جز ترکمنستان که رشد چندانی نداشته ، صادرات به تاجیکستان با رشد ارزشی ۹ درصد و ازبکستان ۱۱۹ درصد و قزاقستان ۱۲ درصد و قرقیزستان ۱۱ درصد شرایط نسبی خوبی داشته است.

وی افزود: در حوزه واردات امسال ترکیه در رتبه اول و امارات و روسیه در رتبه های بعدی قرار دارند و عمده کالاهای وارداتی استان کالاهای اساسی و مواد اولیه ازجمله از دانه های روغنی ، حبوبات و پنبه ، واگن های روباز و مواد اولیه تولید و نهاده های دامی از جمله کنجاله سویا، ابریشم ، قطعات فولادی و ماشین آلات صنعتی بوده است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد:افغانستان  نخستین بازار صادراتی خراسان رضوی و بعد از آن ترکمنستان و عراق ، امارات و تاجیکستان قرار دارد. زعفران همچنان در ردیف اول کالاهای صادراتی استان است و پس از آن انواع کفپوش ها و میوه و سبزیجات ، رب گوجه فرنگی ومحصولات فولادی قرار دارد. 

میرزایی گفت: حجم صادرات استان در ۵ ماهه امسال یک میلیون و ۱۱۸ هزار تن به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد رشد داشته است. در این مدت همچنین واردات استان مواد اولیه و تجهیزات بود و  ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار به استان وارد شد که رشد وزنی آن نسبت به همین زمان در سال قبل ۵ درصد و ارزشی ۹ درصد است.

کد مطلب 4411216

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