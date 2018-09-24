۸ پروژه محرومیت زدایی در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، عصر دوشنبه در مراسم افتتاح متمرکز هشت پروژه عمرانی و محرومیت ‌زدایی بسیج سازندگی گلستان، اظهار کرد: طی اتفاقی که در دو روز گذشته در اهواز رخ داده شاهد همدلی و وحدت بیشتر مردم در سطح جامعه بودیم.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: اگر چه در اداره سازمان با مشکل مواجه هستیم اما برای پروژه های محرومیت زدایی بودجه های خوبی اختصاص داده می شود چرا که مردم انقلابی ایران شایسته بهترین ها هستند.

وی با بیان اینکه حوزه سپاه حوزه جهاد و سازندگی است، یادآور شد: ایجاد امنیت پایدار برای مردم جزو رسالت های سپاه پاسدران است.

معروفی با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که در سپاه انجام به دستور رهبر معظم انقلاب است، اظهار کرد: امروز به فرمان رهبر معظم انقلاب جان و آبروی خود را باهم برای مردم می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم جزو پایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که همیشه در صحنه های مختلف و حساس توانستند به خوبی نقش آفرینی کنند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: مسئولان، مدیران و فرماندهان کشور باید خود را خدمتگذار مردم بدانند، همه ما باید بدانیم زمانی مسئولیتی بر عهده داریم توفیقی است که خداوند برای فردای قیامت نصیبمان کرده و نباید از آن سوء استفاده کنیم.

وی از افتتاح هشت پروژه محرومیت زدایی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده ۳۰ پروژه عمرانی در ایام دهه فجر در استان گلستان به بهره برداری می رسد.