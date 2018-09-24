به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در دبیرستان تاریخی سعادت بوشهر اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه و پیشرفت باید نگاه ویژهای به حوزه آموزش و پرورش داشته باشیم.
وی به تاریخ پربار مدرسه سعادت بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: افراد زیادی در این مدرسه به تحصیل پرداختند و به درجات بالای علمی دست یافتند و به خدماتدهی به مردم پرداختند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان و دانشآموختگان دبیرستان سعادت خاطرنشان کرد: یکی از نخبگان این مدرسه شهید یاعلیمدد بود که در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد و سپس به شهادت رسید.
وی خواستار توجه ویژه دانش آموزان به ساختارسازی شخصیتی، برنامههای آموزشی، تحقیقاتی، ورزشی، هنرها و تفریحات شد و بیان کرد: باید تلاش ویژهای برای دستیابی به مرجعیت علمی و تولید علم داشته باشیم.
آیتالله صفایی بوشهری به ظرفیتهای متعدد صنعتی و اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: استان بوشهر پایتخت انرژی فسیلی کشور و همچنین تنها استان تولیدکننده انرژی هستهای است.
وی بر لزوم ایجاد و ترویج رشتههای مهندسی هستهای و انرژی فسیلی در بین دانشآموزان بوشهری تاکید کرد و گفت: از دیگر ظرفیتهای استان تولید انرژی نوپا از جلبک و آبزیان دریایی و همچنین تولید آبزیان و سواحل است که باید از آن به خوبی بهره برد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر افزایش رشتههای مرتبط با مهندسی انرژی در دانشگاههای استان، تصریح کرد: باید دانشاموزان استان بوشهر نیز به سمت این رشتهها هدایت شوند.
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